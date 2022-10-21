Это автобиографическая история, основанная на мемуарах Темби Локк. Американская женщина влюбляется в сицилийского мужчину во время учебы за границей в Италии. У них начинается бурный роман, который переходит в семейную жизнь в Соединенных Штатах Америки. Спустя много лет героиня неожиданно теряет любимого супруга из-за тяжелого заболевания. Теперь перед ней стоит непростая задача: справиться с горем и воспитать их дочь так, как они растили бы ее вместе – с надеждой, радостью и бесконечной любовью.