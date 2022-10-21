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Киноафиша Сериалы Вкус к жизни
Вкус к жизни (2022 - 2022) From Scratch 16+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Это автобиографическая история, основанная на мемуарах Темби Локк. Американская женщина влюбляется в сицилийского мужчину во время учебы за границей в Италии. У них начинается бурный роман, который переходит в семейную жизнь в Соединенных Штатах Америки. Спустя много лет героиня неожиданно теряет любимого супруга из-за тяжелого заболевания. Теперь перед ней стоит непростая задача: справиться с горем и воспитать их дочь так, как они растили бы ее вместе – с надеждой, радостью и бесконечной любовью.

В ролях
В ролях
Зои Салдана
Зои Салдана
Saad Siddiqui
Мелани Миничино
Мелани Миничино
Роберта Ригано
Эудженио Мастрандреа
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Вкус к жизни»
TBA
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Вкус к жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 1 эпизод
 
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