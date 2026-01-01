Отзывы о фильме
Фильм снят по трагедии Софокла — мифу об Эдипе, убившем своего отца и женившемся на своей матери. Оракул предсказал отцу Эдипа, что он умрет от рук собственного сына, и маленький Эдип был изгнан из дворца. Воспитанный в семье бездетной пары, Эдип проходит через ряд испытаний, женится на собственной матери, и, узнав об этом, лишает себя зрения…
|10 декабря 1968
|Великобритания
|13 июня 1969
|Германия
|16
|2 сентября 1967
|Италия
|10 октября 1967
|США
|9 октября 1968
|Франция
|TP