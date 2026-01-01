Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Царь Эдип
Царь Эдип

Edipo re 18+
О фильме

Фильм снят по трагедии Софокла — мифу об Эдипе, убившем своего отца и женившемся на своей матери. Оракул предсказал отцу Эдипа, что он умрет от рук собственного сына, и маленький Эдип был изгнан из дворца. Воспитанный в семье бездетной пары, Эдип проходит через ряд испытаний, женится на собственной матери, и, узнав об этом, лишает себя зрения…

Страна Италия / Марокко
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1967
Премьера в мире 2 сентября 1967
Дата выхода
10 декабря 1968 Великобритания
13 июня 1969 Германия 16
2 сентября 1967 Италия
10 октября 1967 США
9 октября 1968 Франция TP
Сборы в мире $2 364
Производство Arco Film, Somafis
Другие названия
Edipo Re, Oedipus Rex, Edipo, el hijo de la fortuna, Edipo Rey, Aporon no jigoku, Bett der Gewalt, Edipas karalius, Edipo Re - Bett der Gewalt, Édipo Rei, Kong Oedipus, König Ödipus, Kralj Edip, Król Edyp, Kung Oidipus, Ødipus Rex, Oedip Rege, Oedipe Roi, Oidipus, Oidipusz király, Rei Édipo, Βασιλεύς Οιδίπους, ο γιος της μοίρας, Οιδίπους, Едип цар, Царь Эдип, アポロンの地獄
Режиссер
Пьер Паоло Пазолини
Пьер Паоло Пазолини
В ролях
Сильвана Мангано
Сильвана Мангано
Франко Читти
Алида Валли
7.3
7.2 IMDb
