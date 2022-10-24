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Электра
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Ilektra

Электра, 1962

1962 / США / Греция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
По трагедии Еврипида.
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 1 мая 1962
Режиссер
Михалис Какояннис
В ролях
Ирен Папас
Алека Катсели
Все актеры и съемочная группа
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