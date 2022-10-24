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Электра
Ilektra
Электра, 1962
1962 / США / Греция
7.6
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14
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Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
драма
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О фильме
По трагедии Еврипида.
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7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
1962
Премьера в мире
1 мая 1962
Режиссер
Михалис Какояннис
В ролях
Ирен Папас
Алека Катсели
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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