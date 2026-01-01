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Кинотеатр Киномакс-Аура (Ярославль) на карте
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Кинотеатры рядом
400
метров
Ярославский Государственный цирк
ул. Свободы, 69
5
1.2
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Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"
Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
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1.2
км
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5
5.3
км
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просп. Машиностроителей, 30/18
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5.9
км
Синема Стар Ярославль
Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
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9.1
км
Победа
ул. Труфанова, 19, ТРЦ «Победа»
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Майкл
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Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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2026, США, ужасы, фантастика
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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