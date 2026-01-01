Кинотеатр «Победа» в Ярославе основался в торговом центре «Победа», по адресу ул. Труфанова, 19. Реконструкция киноцентра прошла в 2008 году, в результате чего был изменен интерьер и установлено новое кинопроекционное и акустическое оборудование. Теперь посетители могут насладиться фильмами в 3D-формате.

Мультиплекс располагает одним большим кинозалом на 281 место, здесь есть все для полноценного отдыха во время просмотра фильма: комфортабельные мягкие кресла, большие промежутки между рядами, лестницы с подсветкой и система кондиционирования.

В будние дни для детей, школьников, студентов и пенсионеров предусмотрены скидки. В выходные дни кинотеатр организовывает семейные сеансы со специальной развлекательной программой.

Помимо киносеансов, гости могут посетить кафе «Виноград», где подают японскую, итальянскую и украинскую кухню. А для любителей провести время в компании друзей открыт бильярдный зал.

Территория кинотеатра предусматривает бесплатный Wi-Fi.