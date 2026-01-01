Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ярославля Кинотеатры Победа

Победа

Ярославль
Адрес
г. Ярославль, ул. Труфанова, 19, ТРЦ «Победа»
Телефон

+7 (4852) 58-06-58 / бронирование

О кинотеатре

Кинотеатр «Победа» в Ярославе основался в торговом центре «Победа», по адресу ул. Труфанова, 19. Реконструкция киноцентра прошла в 2008 году, в результате чего был изменен интерьер и установлено новое кинопроекционное и акустическое оборудование. Теперь посетители могут насладиться фильмами в 3D-формате.

Мультиплекс располагает одним большим кинозалом на 281 место, здесь есть все для полноценного отдыха во время просмотра фильма: комфортабельные мягкие кресла, большие промежутки между рядами, лестницы с подсветкой и система кондиционирования.

В будние дни для детей, школьников, студентов и пенсионеров предусмотрены скидки.  В выходные дни кинотеатр организовывает семейные сеансы со специальной развлекательной программой.

Помимо киносеансов, гости могут посетить кафе «Виноград», где подают японскую, итальянскую и украинскую кухню. А для любителей провести время в компании друзей открыт бильярдный зал.
Территория кинотеатра предусматривает бесплатный Wi-Fi.

Бар
Wi-Fi
Отзывы о кинотеатре

Скидки в кинотеатре
Маленьким зрителям

Кинотеатр предоставляет скидки на посещение мультипликационных и детских фильмов детям до 13-ти лет. Информацию о скидке уточняйте в кассе кинотеатра и по телефону. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Скидка пенсионерам

Пенсионеры, в дневное время, могут посетить кинотеатр со скидкой. Информацию о скидке уточняйте в кассе кинотеатра и по телефону. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Скидка студентам

Скидка для студентов предоставляется лицам, обучающимся на очном отделении и при предъявлении в кассе действующего студенческого билета. Информацию о скидке уточняйте в кассе кинотеатра и по телефону. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
