Кинотеатр «Синема Стар» в городе Ярославль основался в торговом центре «Шоколад», по адресу Московский проспект, д. 108.

Мультиплекс вмещает в себя четыре кинозала, каждый из которых оснащен 120-ю зрительскими местами. В каждом зале установлено:

- Кресла компании IrwinSeating (США)

- Экран SunnyScreen FX

- Акустическая система ElectroVoice

- Кинопроекторы CinemeccanicaVictoria 5

- Процессоры DolbyDigitalSurround EX

Благодаря новой технологии, процесс отдыха во время просмотра фильма стал более комфортным и интересным.

В холле киноцентра размещены мягкие диваны и кино-бар. Здесь вы сможете купить закуски, напитки, а также дождаться своего сеанса в полном удобстве. Если вы проголодались, то обязательно посетите кафе «Шарм», там вам предложат отличную европейскую кухню.

Территория кинотеатра предусматривает бесплатную парковку на 800 автомобилей.