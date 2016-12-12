Оповещения от Киноафиши
Синема Стар Ярославль

Синема Стар Ярославль

Ярославль
Адрес
г. Ярославль, Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
Телефон

+7 (4852) 41-30-00 / касса

Билеты от 600 ₽
Сеть

Синема Стар

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Стар» в городе Ярославль основался в торговом центре «Шоколад», по адресу  Московский проспект, д. 108.
Мультиплекс вмещает в себя четыре кинозала, каждый из которых оснащен 120-ю зрительскими местами. В каждом зале установлено:
- Кресла компании IrwinSeating (США)
- Экран SunnyScreen FX
- Акустическая система ElectroVoice
- Кинопроекторы CinemeccanicaVictoria 5
- Процессоры DolbyDigitalSurround EX
Благодаря новой технологии, процесс отдыха во время просмотра фильма стал более комфортным и интересным.
В холле киноцентра размещены мягкие диваны и кино-бар. Здесь вы сможете купить закуски, напитки, а также дождаться своего сеанса в полном удобстве. Если вы проголодались, то обязательно посетите кафе «Шарм», там вам предложат отличную европейскую кухню.
Территория кинотеатра предусматривает бесплатную парковку на 800 автомобилей.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
80 голосов
Билеты от 600 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Стар Ярославль
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
21:45 от 600 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 1 сеанс
22:15 от 600 ₽ ...
Цинга
Цинга
Сегодня 1 сеанс
23:00 от 600 ₽ ...
Человек, который смеется
Человек, который смеется
Сегодня 1 сеанс
22:30 от 600 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Марина Китаева 12 декабря 2016, 22:31
Ходила с детьми 10.12.16 на 12 час.50 мин. на Моану - кассир Исаева В. пробила не правильно билеты вместо 2 детских и 1 взрослого. 2 взрослых и 1… Читать дальше…
Anna.anna89 20 июля 2019, 15:49
Пришли сегодня с детьми на фильм "Король Лев" с уверенностью,что наши бронированные билеты нас ждут,а тут выясняется,что кассирша (фамилию… Читать дальше…
80 голосов
Фильмы в кинотеатре Синема Стар Ярославль

Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:45 от 600 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
22:15 от 600 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
23:00 от 600 ₽
