Кинотеатр «Синема Стар» в городе Ярославль основался в торговом центре «Шоколад», по адресу Московский проспект, д. 108.
Мультиплекс вмещает в себя четыре кинозала, каждый из которых оснащен 120-ю зрительскими местами. В каждом зале установлено:
- Кресла компании IrwinSeating (США)
- Экран SunnyScreen FX
- Акустическая система ElectroVoice
- Кинопроекторы CinemeccanicaVictoria 5
- Процессоры DolbyDigitalSurround EX
Благодаря новой технологии, процесс отдыха во время просмотра фильма стал более комфортным и интересным.
В холле киноцентра размещены мягкие диваны и кино-бар. Здесь вы сможете купить закуски, напитки, а также дождаться своего сеанса в полном удобстве. Если вы проголодались, то обязательно посетите кафе «Шарм», там вам предложат отличную европейскую кухню.
Территория кинотеатра предусматривает бесплатную парковку на 800 автомобилей.