Кинотеатр «Киноформат» в Ярославле находится в Заволжском районе города. Расположен в зоне развлечений ТЦ «Яркий». Это современный киноплекс, предлагающий разножанровые фильмы с высоким качеством показа.
В кинотеатре пять цифровых залов, отвечающих всем требованиям к комфортности; установлены эргономичные кресла с подставками для попкорна. Общая вместимость - 860 зрителя.
В кинотеатре «Киноформат» осуществляются кинопоказы по технологии 2D и 3D. Используются цифровые проекторы, экраны со спецпокрытием, инновационные звуковые системы.
Основной репертуар — это мировые блокбастеры, авторское кино, фестивальные фильмы, арт-хаус, тематические киноленты по заказу общеобразовательных заведений.
В кинотеатре имеется concession-бар, кафе «Джаз», ресторан японской кухни, игровые автоматы.