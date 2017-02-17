Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Ярославля Кинотеатры Киноформат

Киноформат

Ярославль
Адрес
г. Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18
Показать на карте
Телефон

+7 (4852) 67-44-90 / бронирование

Позвонить
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр «Киноформат» в Ярославле находится в Заволжском районе города. Расположен в зоне развлечений ТЦ «Яркий». Это современный киноплекс, предлагающий разножанровые фильмы с высоким качеством показа.

В кинотеатре пять цифровых залов, отвечающих всем требованиям к комфортности; установлены эргономичные кресла с подставками для попкорна. Общая вместимость - 860 зрителя.
В кинотеатре «Киноформат» осуществляются кинопоказы по технологии 2D и 3D. Используются цифровые проекторы, экраны со спецпокрытием, инновационные звуковые системы.
Основной репертуар — это мировые блокбастеры, авторское кино, фестивальные фильмы, арт-хаус, тематические киноленты по заказу общеобразовательных заведений.

В кинотеатре имеется concession-бар, кафе «Джаз», ресторан японской кухни, игровые автоматы.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Парковка
6.6 Оцените
10 голосов
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Киноформат
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 2 сеанса
22:20 от 350 ₽ 23:05 от 350 ₽ ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 1 сеанс
22:10 от 350 ₽ ...
Майкл
Майкл
Сегодня 1 сеанс
22:35 от 350 ₽ ...
Монахиня из Борли. Возвращение
Монахиня из Борли. Возвращение
Сегодня 1 сеанс
23:20 от 500 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Елена Иконникова 17 февраля 2017, 12:27
Михаил, по отзывам посетителей качество обслуживания в киноцентре Киноформат является достаточно высоким. Согласно правилам посещения кинозалов… Читать дальше…
Артём Колобов 3 мая 2018, 22:23
Соглашусь с Михаилом.То что вы пишите бред полнейший.Вам далеко даже до уровня забегаловки так что закрывайтесь и не позорьтесь. Могу предьявить… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Владельцам карт

Для владельцев карт кинотеатра действует бонусная система и предоставляются специальные акции.

Владельцам карт
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Ярославля

Фильмы в кинотеатре Киноформат

Сегодня 3 Завтра 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
22:20 от 350 ₽ 23:05 от 350 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
22:10 от 350 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
22:35 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Красивых абрикосов и нектаринов в магазинах горы, а вкусных – кот наплакал: вот как отличить сочный плод от «муляжа»
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
1 фраза, после которой телефонные мошенники сами бросают трубки: работает безотказно
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше