Рейтинг кинотеатров Ярославля

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности»
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1
Киномакс-Аура
ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
2
Синема Стар Ярославль
Московский пр., 108, ТРЦ «РИО»
5 отзывов
3
Победа
ул. Труфанова, 19, ТРЦ «Победа»
4
Киномакс-Альтаир
Ленинградский проспект, д. 123, ТРК «Альтаир»
5
Киноформат
просп. Машиностроителей, 30/18
6 отзывов
6
Миллениум
Которосльная наб., 53
7
Экран
ул. Ушакова, 64а
1 отзыв
8
Ярославский Государственный цирк
ул. Свободы, 69
9
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"
Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
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