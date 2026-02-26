Кинозал "ЛУЧ" находится на 4 этаже Концертно-зрелищного центра «Миллениум», расположенного в историческом центре города Ярославля. Это отличное место проведения интересного досуга для жителей Ярославля и его окрестностей.

Кинозал «ЛУЧ» небольшой и уютный, рассчитанный на 54 места. Стильный дизайн зала выполнен в красно-черных оттенках. Формат — камерный, это позволяет его использовать для различных кинопоказов, для творческих встреч с актерами, режиссерами, сценаристами и другими знаменитостями из мира кино.

В репертуаре Российские кинокартины , лучшие фестивальные фильмы, арт-хаус и семейное кино, авторские и документальные ленты, анимация.

В летний сезон в Концертно-зрелищном центре «Миллениум» открывается еще одна киноплощадка на летней веранде Арт-кафе — это кинотеатр под открытом небом, привлекательный для любителей свободной атмосферы при кинопросмотрах.