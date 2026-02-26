Оповещения от Киноафиши
Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"

Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"

Ярославль
Адрес
г. Ярославль, Которосльная наб., 53, Ярославль, Ярославская обл.
Показать на карте
Телефон

+7 (4852) 45-85-55 / касса

Позвонить
Билеты от 200 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинозал "ЛУЧ"  находится на 4 этаже Концертно-зрелищного центра «Миллениум», расположенного в историческом центре города Ярославля. Это отличное место проведения интересного досуга для жителей Ярославля и его окрестностей.
Кинозал «ЛУЧ» небольшой и уютный, рассчитанный на   54 места. Стильный дизайн зала выполнен в красно-черных оттенках. Формат — камерный, это позволяет его использовать для различных кинопоказов, для творческих  встреч с актерами, режиссерами, сценаристами и другими знаменитостями из мира кино.

В репертуаре Российские кинокартины  , лучшие фестивальные фильмы, арт-хаус и семейное кино, авторские и документальные ленты, анимация.
В летний сезон в Концертно-зрелищном центре «Миллениум» открывается еще одна киноплощадка на летней веранде Арт-кафе — это кинотеатр под открытом небом, привлекательный для любителей свободной атмосферы при кинопросмотрах.  

Расписание сеансов в кинотеатре Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"
Онегин
Онегин
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 200 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
11:30 от 230 ₽ ...
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
14:00 от 230 ₽ ...
Фильмы в кинотеатре Кинозал Концертно-зрелищного центра "Луч"

Онегин
Онегин мелодрама 2024, Россия
19:30 от 200 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:30 от 230 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
14:00 от 230 ₽
