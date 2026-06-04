Концертно-зрелищный центр

— это уникальный, единственный в регионе многопрофильный культурный комплекс, обладающий неисчерпаемым потенциалом для проведения мероприятий самого высокого уровня. Площадь всего здания равна площади семи футбольных полей!

У нас есть все условия для воплощения практически любых проектов: пять залов, универсальные выставочные площади, репетиционный зал, профессиональные гримерные комнаты, кафе и удобная парковка.

На наших площадках комфортно и классическому, и современному искусству. Технические возможности Центра идеальны для проведения самого разного формата мероприятий: концертов, шоу, спектаклей, конгрессов, совещаний, пресс-конференций, корпоративных и семейных праздников.