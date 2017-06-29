Кинотеатр “Киномакс-Аура” в г. Ярославле расположен в ТРЦ «Аура» по адресу: ул. Победы, д. 41, на 3-м этаже.
“Киномакс-Аура” в г. Ярославле – это 7 стильных комфортабельных залов на 1117 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой, уникальными подвижными креслами D-BOX и современной системой стереопроекции 3D.
Кинотеатр "Киномакс-Аура" в г. Ярославле оборудован креслами D-BOX. Основной особенностью кресел D-BOX является их возможность вибрировать и наклоняться в разные стороны во время просмотра фильма. Просмотр фильмов в таких креслах позволит окунуться в мир неповторимых ощущений и испытать все спецэффекты на себе.
В консешн-баре кинотеатра «Киномакс» можно попробовать попкорн, начос, а также разные виды прохладительных напитков.
Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.