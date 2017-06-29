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Киномакс-Аура

Ярославль
Адрес
г. Ярославль, ул. Свободы, 46а, ТРЦ «Аура», 3 этаж
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Билеты от 210 ₽
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Киномакс

О кинотеатре

Кинотеатр “Киномакс-Аура” в г. Ярославле расположен в ТРЦ «Аура» по адресу: ул. Победы, д. 41, на 3-м этаже.

“Киномакс-Аура” в г. Ярославле – это 7 стильных комфортабельных залов на 1117 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой, уникальными подвижными креслами D-BOX и современной системой стереопроекции 3D.

 

Кинотеатр "Киномакс-Аура" в г. Ярославле оборудован креслами D-BOX. Основной особенностью кресел D-BOX является их возможность вибрировать и наклоняться в разные стороны во время просмотра фильма. Просмотр фильмов в таких креслах позволит окунуться в мир неповторимых ощущений и испытать все спецэффекты на себе.

В консешн-баре кинотеатра «Киномакс» можно попробовать попкорн, начос, а также разные виды прохладительных напитков.

Бар
Расположен в ТЦ
Wi-Fi
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Парковка
8.7 Оцените
15 голосов
Билеты от 210 ₽
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Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс-Аура
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
23:40 от 210 ₽ ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 1 сеанс
23:50 от 210 ₽ ...
Майкл
Майкл
Сегодня 2 сеанса
22:10 от 1100 ₽ 23:30 от 500 ₽ ...
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
Сегодня 1 сеанс
22:30 от 500 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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15 голосов
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Скидки в кинотеатре
День кино

Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Скидка учащимся

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 110 рублей. Групповая скидка - 10%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
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29 июня 2017 19:24
Все новости кинотеатра

Фильмы в кинотеатре Киномакс-Аура

Сегодня 3 Завтра 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17 чт 18 вс 21 ср 24 вс 28
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
23:40 от 210 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
23:50 от 210 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
22:10 от 1100 ₽ 23:30 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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