Кинотеатр “Киномакс-Аура” в г. Ярославле расположен в ТРЦ «Аура» по адресу: ул. Победы, д. 41, на 3-м этаже.

“Киномакс-Аура” в г. Ярославле – это 7 стильных комфортабельных залов на 1117 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой, уникальными подвижными креслами D-BOX и современной системой стереопроекции 3D.

Кинотеатр "Киномакс-Аура" в г. Ярославле оборудован креслами D-BOX. Основной особенностью кресел D-BOX является их возможность вибрировать и наклоняться в разные стороны во время просмотра фильма. Просмотр фильмов в таких креслах позволит окунуться в мир неповторимых ощущений и испытать все спецэффекты на себе.

В консешн-баре кинотеатра «Киномакс» можно попробовать попкорн, начос, а также разные виды прохладительных напитков.