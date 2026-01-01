Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск»
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Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Хитрый койот
Мультяшный Койот подает в суд на корпорацию "Акме", что выливается в ожесточенное юридическое разбирательство
боевик, приключения, анимация
2026, США
8.0
Билеты
Человек-паук: Новый день
Забытый всеми Питер Паркер сталкивается с новой масштабной угрозой и переживает опасную эволюцию своих суперспособностей
боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, США
8.0
Билеты
Охота на императора
Историческая мелодрама, действие которой разворачивается в захваченной Наполеоном Москве
исторический
2026, Россия
0.0
Билеты
Край чудес
Российский мультик для всей семьи о молодом художнике, который попадет в сказочный мир
анимация
2026, Россия
0.0
Билеты
Лунтик. Обратная сторона луны
Невероятные приключения Лунтика на обратной стороне Луны.
анимация, детский, семейный
2026, Россия
6.0
Билеты
Мой папа - медведь 2
Продолжение семейной комедии о девочке Маше и ее отце
комедия, семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Последний богатырь. Колобок
Сказочные приключения буханки хлеба, пекаря и очаровательной колдуньи
семейный, фэнтези
2026, Россия
1.0
Билеты
Надежда
В южнокорейской деревне появляется загадочный монстр, по следу которого идут полицейские и охотники
боевик, ужасы, детектив
2026, Южная Корея
7.0
Билеты
Между нами, девочками
Три подруги сбегают от забот, но их настигает свекровь одной из них. В главных ролях — звезды женского стендапа
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Не по-детски
Знаменитый телеведущий восстанавливает свою репутацию после скандала. Российская комедия с именитым актерским составом
комедия, мелодрама
2026, Россия
4.0
Билеты
Мятеж
Бывший спецназовец вновь берет в руки оружие. Напряженный экшен с Джейсоном Стэйтемом.
боевик, триллер, криминал
2026, США
7.0
Билеты
Одиссея
После троянской войны славный царь Итаки стремится вернуться домой. Эпическая поэма Гомера в прочтении Кристофера Нолана
приключения, фэнтези, боевик
2026, США
8.0
Билеты
Бегущая
Неизвестный психопат вынуждает успешную юристку сыграть по его правилам. Триллер во главе с Галь Гадот
боевик, триллер
2026, США
5.0
Билеты
Астрал 6: Они уже здесь
Молодая мать обнаруживает в себе опасную способность перемещать демонов в мир людей
ужасы, детектив, триллер
2026, Великобритания
7.0
Билеты
Моана
Игровой ремейк одноименного мультфильма.
приключения, комедия, семейный
2026, США
6.0
Билеты
Смешарики сквозь вселенные
Анимационно-игровой фильм о приключениях Кроша, Ёжика и их друзей на космическом корабле
фантастика, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Чужой звонок
История о поиске себя, первой любви и творчестве. Экранизация одноименной повести Екатерины Марковой
мелодрама, драма
2025, Россия
0.0
Билеты
Миа и монстры
Девочка Мия попадает в необыкновенную школу и пытается примирить два разных мира
приключения, анимация, комедия
2026, Австрия / Германия / Испания
7.0
Билеты
Миньоны и Монстры
приключения, анимация, боевик
2026, США
7.0
Билеты
МУЛЬТ в кино. Выпуск №199. Сказочный патруль. Дорога домой
анимация
2026, Россия
0.0
Билеты
Мой пёс Гохан
Счастье, разлука, беда, новые друзья. Сентиментальная биография белоснежного пса
приключения, комедия, драма
2026, Таиланд
7.0
Билеты
Щенячий патруль: Динофильм
приключения, анимация, боевик
2026, Канада
7.0
Билеты
Соавторы
Неудачливый московский писатель предлагает сотрудничество вору-карманнику с даром рассказчика
комедия
2025, Россия
0.0
Билеты
На краю Оук-стрит
детектив, триллер
2026, США
6.0
Билеты
Как Иван в сказку попал
Современный мальчик, любящий супергеройские комиксы, оказывается в мире русского фольклора
фэнтези, семейный
2026, Россия
0.0
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