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Фильмы в прокате в Ярославле

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Хитрый койот
Хитрый койот Мультяшный Койот подает в суд на корпорацию "Акме", что выливается в ожесточенное юридическое разбирательство
боевик, приключения, анимация 2026, США
8.0
Билеты
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день Забытый всеми Питер Паркер сталкивается с новой масштабной угрозой и переживает опасную эволюцию своих суперспособностей
боевик, приключения, фэнтези, фантастика 2026, США
8.0
Билеты
Охота на императора
Охота на императора Историческая мелодрама, действие которой разворачивается в захваченной Наполеоном Москве
исторический 2026, Россия
0.0
Билеты
Край чудес
Край чудес Российский мультик для всей семьи о молодом художнике, который попадет в сказочный мир
анимация 2026, Россия
0.0
Билеты
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны Невероятные приключения Лунтика на обратной стороне Луны.
анимация, детский, семейный 2026, Россия
6.0
Билеты
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2 Продолжение семейной комедии о девочке Маше и ее отце
комедия, семейный 2026, Россия
0.0
Билеты
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок Сказочные приключения буханки хлеба, пекаря и очаровательной колдуньи
семейный, фэнтези 2026, Россия
1.0
Билеты
Надежда
Надежда В южнокорейской деревне появляется загадочный монстр, по следу которого идут полицейские и охотники
боевик, ужасы, детектив 2026, Южная Корея
7.0
Билеты
Между нами, девочками
Между нами, девочками Три подруги сбегают от забот, но их настигает свекровь одной из них. В главных ролях — звезды женского стендапа
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
Не по-детски
Не по-детски Знаменитый телеведущий восстанавливает свою репутацию после скандала. Российская комедия с именитым актерским составом
комедия, мелодрама 2026, Россия
4.0
Билеты
Мятеж
Мятеж Бывший спецназовец вновь берет в руки оружие. Напряженный экшен с Джейсоном Стэйтемом.
боевик, триллер, криминал 2026, США
7.0
Билеты
Одиссея
Одиссея После троянской войны славный царь Итаки стремится вернуться домой. Эпическая поэма Гомера в прочтении Кристофера Нолана
приключения, фэнтези, боевик 2026, США
8.0
Билеты
Бегущая
Бегущая Неизвестный психопат вынуждает успешную юристку сыграть по его правилам. Триллер во главе с Галь Гадот
боевик, триллер 2026, США
5.0
Билеты
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь Молодая мать обнаруживает в себе опасную способность перемещать демонов в мир людей
ужасы, детектив, триллер 2026, Великобритания
7.0
Билеты
Моана
Моана Игровой ремейк одноименного мультфильма.
приключения, комедия, семейный 2026, США
6.0
Билеты
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные Анимационно-игровой фильм о приключениях Кроша, Ёжика и их друзей на космическом корабле
фантастика, приключения 2026, Россия
5.0
Билеты
Чужой звонок
Чужой звонок История о поиске себя, первой любви и творчестве. Экранизация одноименной повести Екатерины Марковой
мелодрама, драма 2025, Россия
0.0
Билеты
Миа и монстры
Миа и монстры Девочка Мия попадает в необыкновенную школу и пытается примирить два разных мира
приключения, анимация, комедия 2026, Австрия / Германия / Испания
7.0
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Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
приключения, анимация, боевик 2026, США
7.0
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МУЛЬТ в кино. Выпуск №199. Сказочный патруль. Дорога домой
МУЛЬТ в кино. Выпуск №199. Сказочный патруль. Дорога домой
анимация 2026, Россия
0.0
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Мой пёс Гохан
Мой пёс Гохан Счастье, разлука, беда, новые друзья. Сентиментальная биография белоснежного пса
приключения, комедия, драма 2026, Таиланд
7.0
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Щенячий патруль: Динофильм
Щенячий патруль: Динофильм
приключения, анимация, боевик 2026, Канада
7.0
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Соавторы
Соавторы Неудачливый московский писатель предлагает сотрудничество вору-карманнику с даром рассказчика
комедия 2025, Россия
0.0
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На краю Оук-стрит
На краю Оук-стрит
детектив, триллер 2026, США
6.0
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Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал Современный мальчик, любящий супергеройские комиксы, оказывается в мире русского фольклора
фэнтези, семейный 2026, Россия
0.0
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