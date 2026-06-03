Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дени и Мэни в кино!»
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Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс-Аура»
Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс-Аура»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
23:40
от 210 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
23:50
от 210 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
22:10
от 1100 ₽
23:30
от 500 ₽
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
3D
22:30
от 500 ₽
Мечтать не вредно
комедия, спорт, биография, мелодрама
2026, Франция / Канада
2D
22:20
от 210 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
23:35
от 210 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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