Ульяновска
ДК с. Карлинское
Кинотеатр ДК с. Карлинское
Кинотеатр ДК с. Карлинское (Ульяновск) на карте
О кинотеатре
Кинотеатр ДК с. Карлинское
Кинотеатры рядом
4
км
Клуб п. Сельдь
п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
5
6.7
км
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
5
7.8
км
Луна
ул. Камышинская, 43а
5
8
км
Матрица
Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
5
8.4
км
Синема Парк Аквамолл
Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
5
8.7
км
Кинозал «Звездный»
ул. Дачная, 5
5
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
