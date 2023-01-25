Кинотеатр «Матрица» в Ульяновске относится к мультиплексам нового поколения, был открыт в 2011 году. Он находится на 3 этаже в ТЦ «Пушкаревское Кольцо».

В кинотеатре четыре кинозала с общей вместимостью 646 зрителей. В залах №3 и №4 на последних рядах предусмотрены места Love для влюбленных парочек.

Во всех кинозалах стильный интерьер, современное освещение и система климат-контроля. При отделке стен использовались специальные акустические материалы. Для кинопоказов применяется новейшее кинооборудование фирмы NEC (Япония), звуковые системы DOLBY DIGITAL SURROUND EX.

В фойе имеется уютная зона отдыха с мягкими диванчиками, кино-бар, гостеприимное кафе. Предлагается услуга аренды кинозала, как для официальных мероприятий, так и для частных кинопросмотров. На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Матрица» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.