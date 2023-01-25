Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ульяновска Кинотеатры Матрица

Матрица

Ульяновск
Адрес
г. Ульяновск, Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
Показать на карте
Телефон

+7(8422) 24-01-01 / справочная

Позвонить
ТРК
Расположен в ТРЦ «Пушкаревское кольцо»

О кинотеатре

Кинотеатр «Матрица» в Ульяновске относится к мультиплексам нового поколения, был открыт в 2011 году. Он находится на 3 этаже в ТЦ  «Пушкаревское Кольцо».

В кинотеатре четыре кинозала с общей вместимостью 646 зрителей. В залах №3 и №4 на последних рядах предусмотрены места Love для влюбленных парочек.

Во всех кинозалах стильный интерьер, современное освещение и система климат-контроля. При отделке стен использовались специальные акустические материалы. Для кинопоказов применяется новейшее кинооборудование фирмы NEC (Япония), звуковые системы DOLBY DIGITAL SURROUND EX.

В фойе имеется уютная зона отдыха с мягкими диванчиками, кино-бар, гостеприимное кафе. Предлагается услуга аренды кинозала, как для официальных мероприятий, так и для частных кинопросмотров. На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Матрица» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Диваны
Парковка
6.8 Оцените
31 голос
Отзывы о кинотеатре

Регина Иванова 25 января 2023, 17:19
решили с детьми сходить в этот кинотеатр, все желание смотреть кино отбила сотрудница кино на входе, нагрубив ребенку. Как только это же сделали… Читать дальше…
Вероника Гришина 2 января 2023, 17:46
смотрели фильм 6+ , сзади сидели дети явно младше. шумят пакетами из фудкорта, пинают сиденья и орут. родители никак не реагируют. ладно если б еда… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
31 голос
