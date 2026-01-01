Скидки в кинотеатрах Ульяновска

Успеть за день / Люмьер По средам, перед сменой репертуара, предоставляется скидка на билет 10 рублей на фильмы, демонстрирующиеся в прокате последний день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям до 6 лет / Люмьер Скидка на билет 10 рублей. На фильмы с возрастным ограничением 0+ и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья / Люмьер Бесплатное посещение для инвалидов I и II групп при предъявлении удостоверения. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям / Люмьер Многодетные семьи и дети-сироты, раз в месяц, имеют право посещать бесплатно киносеансы после 2-х недель кинопоказа. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам и ветеранам / Люмьер По понедельникам пенсионерам и ветеранам предоставляется скидка на билет 10 рублей. Действует при предъявлении удостоверения. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные посещения / Люмьер С понедельника по пятницу группам от 20 человек предоставляется скидка на билет 10 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Акция для родителей / Луна Купи детский билет и получи скидку 50% на посещение детского лабиринта в LunaKids.