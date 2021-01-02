Оповещения от Киноафиши
Луна

Луна

Ульяновск
Адрес
г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43а
Телефон

8 8422 61 10 10 / автоинформатор

8 8422 61 25 59 / администратор

Билеты от 300 ₽
О кинотеатре

«ЛУНА» — современный трехзальный кинотеатр, полностью оборудованный цифровым кинопроекционным и звуковым оборудованием.

В зале DOLBY ATMOS инсталлирована новейшая разработка лаборатории DOLBY звуковая система ATMOS. Dolby Atmos выводит звуковые эффекты в новую плоскость, позволяя зрителям ощутить не только направление, но и вертикальную позицию источника звука. Таким образом, шум дождя действительно доносится с потолка, а от приближающегося поезда дрожит пол.

Для проекции 3D используется инновационная пассивная технология VOLFONI SmartCrystal ™ Pro. Яркую и насыщенную картинку обеспечивает серебряный экран.

В Среднем и Малом залах «Луны» также используются американские цифровые кинопроекторы Christie и звук «Dolby Digital Surround». Проекция ведется на перламутровых экранах с высоким коэффициентом отражения.

Все кинозалы Луны имеют уникальные акустические характеристики: кирпичные стены покрыты двойным слоем минеральной ваты, что делает невозможным эффект эхо.

Так же на территории кинотеатра есть следующие локации:

- Кинобар. Здесь есть Поп-корн, напитки, мороженое и многое другое.

- Зона виртуальной реальности. Обязательно понравится как детям, так и родителям.

- LunaKids. Банкетный Зал с интерактивной стеной, детской горкой лабиринтом и Vr играми

Киноцентр Луна ждет своих зрителей с 10:00 утра и до 1:00 ночи.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Луна» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

7.6
18 голосов
Билеты от 300 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Луна
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
11:10 от 300 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
15:15 от 300 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
13:20 от 300 ₽ 15:35 от 300 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
19:50 от 300 ₽ 21:50 от 300 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Ринат Габайдуллин 2 января 2021, 22:48
Не раздевайтесь в гардеробе перед сеансом,наоборот одевайтесь теплее. Видимо в целях экономии отключают во время сеанса обогрев зала, становится… Читать дальше…
Настя Ачакова 10 апреля 2023, 19:14
Хочу выразить особую благодарность администраторам,в проведении детского праздника(дети в восторге,взрослые тоже).Все на самом вышем уровне.
18 голосов
Скидки в кинотеатре
Акция для родителей

Купи детский билет и получи скидку 50% на посещение детского лабиринта в LunaKids.

Легкий вторник

Каждый вторник все билеты на любой сеанс по 170 рублей.

Все скидки в кинотеатре

Фильмы в кинотеатре Луна

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
11:10 от 300 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
15:15 от 300 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:20 от 300 ₽ 15:35 от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
