«ЛУНА» — современный трехзальный кинотеатр, полностью оборудованный цифровым кинопроекционным и звуковым оборудованием.

В зале DOLBY ATMOS инсталлирована новейшая разработка лаборатории DOLBY звуковая система ATMOS. Dolby Atmos выводит звуковые эффекты в новую плоскость, позволяя зрителям ощутить не только направление, но и вертикальную позицию источника звука. Таким образом, шум дождя действительно доносится с потолка, а от приближающегося поезда дрожит пол.

Для проекции 3D используется инновационная пассивная технология VOLFONI SmartCrystal ™ Pro. Яркую и насыщенную картинку обеспечивает серебряный экран.

В Среднем и Малом залах «Луны» также используются американские цифровые кинопроекторы Christie и звук «Dolby Digital Surround». Проекция ведется на перламутровых экранах с высоким коэффициентом отражения.

Все кинозалы Луны имеют уникальные акустические характеристики: кирпичные стены покрыты двойным слоем минеральной ваты, что делает невозможным эффект эхо.

Так же на территории кинотеатра есть следующие локации:

- Кинобар. Здесь есть Поп-корн, напитки, мороженое и многое другое.

- Зона виртуальной реальности. Обязательно понравится как детям, так и родителям.

- LunaKids. Банкетный Зал с интерактивной стеной, детской горкой лабиринтом и Vr играми

Киноцентр Луна ждет своих зрителей с 10:00 утра и до 1:00 ночи.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Луна» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.