Киноафиша Ульяновска Кинотеатры ДК с. Карлинское

ДК с. Карлинское

Ульяновск
Адрес
г. Ульяновск, с. Карлинское, Дорожная 4
Телефон

+7 (8422) 31-83-68

Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Дом культуры села Карлинское был построен в 1969 году. В 2010 году была создана Централизованная клубная система Ульяновска, и с этого времени он является ее филиалом. Имеется зрительный зал на 270 мест.

В Доме культуры работают 11 клубных формирований различной направленности, в которых занимается 168 человек. Творческий коллектив проводит активную работу по максимальному вовлечению людей всех возрастов в активную социокультурную деятельность. Для населения села здесь проводятся различные мероприятия: дискотеки, праздники, конкурсы, фестивали. Основой всех разнообразных направлений, видов и форм культуры современного общества является традиционная народная культура, на возрождение которой направлена деятельность Дома культуры с. Карлинское.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Вальс со смертью
Вальс со смертью
2025, Россия, драма, военный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
