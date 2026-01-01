Дом культуры села Карлинское был построен в 1969 году. В 2010 году была создана Централизованная клубная система Ульяновска, и с этого времени он является ее филиалом. Имеется зрительный зал на 270 мест.

В Доме культуры работают 11 клубных формирований различной направленности, в которых занимается 168 человек. Творческий коллектив проводит активную работу по максимальному вовлечению людей всех возрастов в активную социокультурную деятельность. Для населения села здесь проводятся различные мероприятия: дискотеки, праздники, конкурсы, фестивали. Основой всех разнообразных направлений, видов и форм культуры современного общества является традиционная народная культура, на возрождение которой направлена деятельность Дома культуры с. Карлинское.