Рейтинг кинотеатров Ульяновска
1
Синема Парк Аквамолл
Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
2 отзыва
2
Луна
ул. Камышинская, 43а
2 отзыва
3
Матрица
Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
3 отзыва
4
Клуб п. Сельдь
п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
5
Кинозал Дома культуры
ул. Советская, 2
6
ДК п. Плодовый
п. Плодовый, ул. Центральная 5
7
ДК с. Белый Ключ
ул. Ленина 42
8
Кинозал Мир 3D
ул. Мира, 10
9
ДК с. Отрада
с. Отрада, ул. Мира 9
10
ДК п. Пригородный
п.Пригородный, ул. Школьная 8
11
Молодежный центр современного искусства
ул. Ленина, 83
12
Люмьер
ул. Радищева, 148
1 отзыв
13
Современник
ул. Луначарского, 2а
3 отзыва
14
Кинозал «Звездный»
ул. Дачная, 5
4 отзыва
15
ДК с. Карлинское
с. Карлинское, Дорожная 4
16
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
