Синема Парк Аквамолл

Синема Парк Аквамолл

Адрес
г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Билеты от 670 ₽
Сеть

Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «АкваМолл»

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Парк Аквамолл» в Ульяновске находится на 2-м этаже современного торгово-развлекательного центра. Интерьер этого кинотеатра создан дизайнером Саурой Серменге, приглашенным из Италии. Входное фойе стилизовано под салон самолёта, в центральном фойе поражает высокий потолок, напоминающий высоко парящий небосвод.

«Синема Парк» — это мультиплекс нового поколения, имеющий 9 просторных кинозала с общей вместимостью 1486 мест, зал IMAX для премьер вмещает 426 зрителя. Для ценителей особого комфорта предлагают услуги залы RELAX и JOLLY с отдельным vip-баром.
Для кинопоказов используется передовое цифровое оборудование, установлена система климат-контроля, «парящие экраны», эргономичные кресла фирмы. Демонстрация  фильмов проходит в форматах в 2D и 3D.

В репертуаре кинотеатра «Синема Парк Аквамолл» — мировые премьеры, семейное и молодежное кино, арт-хаус, мультипликация. В кино-баре, расположенном в фойе, большой выбор разнообразных напитков, десертов и попкорна.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Парк Аквамолл» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

8.1
18 голосов
Билеты от 670 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Парк Аквамолл
Инферно
Инферно
Сегодня 1 сеанс
20:00 от 670 ₽ ...
Наследник
Наследник
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 670 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Сергей Миронов 27 октября 2016, 20:14
Я, конечно, понимаю, что стулья удобные, но, блин, 15 минут шла реклама с момента начала сеанса, ну и отношеньице к клиентам!
User 11 июля 2023, 17:29
Хороший фильм
Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России
Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России 13 сентября, за день до официального старта проката, в кинотеатрах сети «СИНЕМА ПАРК» пройдут показы остросюжетной комедии «Напарник». Для жителей Новосибирска в
11 сентября 2017 18:24
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России С 4 по 9 апреля в кинотеатрах сети СИНЕМА ПАРК состоится третий фестиваль «Le cinéma français», в формате которого пройдут показы лучших современных фильмов французского
4 апреля 2017 18:16
Фильмы в кинотеатре Синема Парк Аквамолл

Инферно
Инферно ужасы 2025, Мексика / США
2D
20:00 от 670 ₽
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
19:30 от 670 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
