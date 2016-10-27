Кинотеатр «Синема Парк Аквамолл» в Ульяновске находится на 2-м этаже современного торгово-развлекательного центра. Интерьер этого кинотеатра создан дизайнером Саурой Серменге, приглашенным из Италии. Входное фойе стилизовано под салон самолёта, в центральном фойе поражает высокий потолок, напоминающий высоко парящий небосвод.



«Синема Парк» — это мультиплекс нового поколения, имеющий 9 просторных кинозала с общей вместимостью 1486 мест, зал IMAX для премьер вмещает 426 зрителя. Для ценителей особого комфорта предлагают услуги залы RELAX и JOLLY с отдельным vip-баром.

Для кинопоказов используется передовое цифровое оборудование, установлена система климат-контроля, «парящие экраны», эргономичные кресла фирмы. Демонстрация фильмов проходит в форматах в 2D и 3D.



В репертуаре кинотеатра «Синема Парк Аквамолл» — мировые премьеры, семейное и молодежное кино, арт-хаус, мультипликация. В кино-баре, расположенном в фойе, большой выбор разнообразных напитков, десертов и попкорна.



