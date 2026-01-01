Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Как Иван в сказку попал»
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Молодежный центр современного искусства
ул. Ленина, 83
750 метров
Синема Парк Аквамолл
Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
1.9 км
Матрица
Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
2.4 км
Люмьер
ул. Радищева, 148
2.9 км
Клуб п. Сельдь
п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
5.4 км
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
5.6 км
Современник
ул. Луначарского, 2а
7 км
Луна
ул. Камышинская, 43а
7.6 км
ДК с. Карлинское
с. Карлинское, Дорожная 4
9.3 км
ДК п. Пригородный
п.Пригородный, ул. Школьная 8
11.6 км
ДК с. Белый Ключ
ул. Ленина 42
12.1 км
Кинозал «Звездный»
ул. Дачная, 5
13.6 км
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