Оповещения от Киноафиши
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Киноафиша Ульяновска
Подборки фильмов в прокате
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого сентября
12 фильмов
В кино с детьми на выходных
1 фильм
Ужасы перед сном
6 фильмов
Кино прошлого века
1 фильм
Остросюжетное кино!
17 фильмов
Кино с Оскаром
2 фильма
Российское кино
25 фильмов
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
15 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
8 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
14 фильмов
Основано на реальных событиях
4 фильма
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
10 фильмов
Наше кино!
20 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
625
Сумерки. Сага. Затмение
5 ноября 2026
603
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
333
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
10 декабря 2026
205
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
11 февраля 2027
169
Голодные игры: Рассвет Жатвы
19 ноября 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Июньская полынь
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
8.9
TheatreHD: Globe: Венецианский купец
8.8
Человек-паук: Новый день
8.7
Одиссея
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
8.9
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
Узнал, как в США и Франции используют жидкое мыло — на даче попробовал сам: 1 ложка на литр воды – и сплю спокойно до весны
Обои, краска и штукатурка — прошлый век: вот чем в 2026 отделывают стены, чтобы интерьер выглядел как в отеле 5*
В сентябре пачками скупаю дегтярное мыло и тащу домой: нашла ему 5 крутых применений
У Бронированного — броня, Атакующий — атакует: знали, почему Женской особи в «Атаке титанов» дали самое бессмысленное имя?
«Укрытие» на 4 сезоне не закончится — Apple готовит зрителям путешествие в новый бункер, но уже без Джульетты
Не «Тихое место» и не «Птичий короб», но тоже сойдет: нашла хоррор на один вечер с похожим вайбом выживания
«Накрывается медным тазом»: этот фильм Никиты Панфилова лежит на полке седьмой год – уже вырезали треть, но съемка так и не идет
Сыграл в 88 проектах, а вы помните лишь «Невского» и «Слово пацана»! Пройдите сложный тест по ролям Васильева, чтоб доказать обратное
После 4 серий нового «Трудно быть богом» включил фильм Германа — и пожалел: «Три часа Ярмольник сидит по пояс в фекалиях»
«А вас, Ватсон, я попрошу остаться»: если отличите Шерлока от Жеглова, то сложный тест по детективам СССР пройдете на 5/5
Netflix, пора подвинуться: 3 сериала от Apple TV+ зашли мне не меньше – такие разные, но смотрятся на одном дыхании
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