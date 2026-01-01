Дом культуры «Строитель» был образован в 1960 году. Здание, построенное в 60-х годах ХХ века, является одним из немногих сохранившихся в Ульяновске зданий в стиле «сталинский ампир».

В августе 2016 года ДК «Строитель» был передан в оперативное управление Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска и стал одним из филиалов МБУК «Централизованная клубная система».

В штате Дома культуры два сотрудника имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ», 5 специалистов имеют награды Министерства культуры РФ и Федерации независимых профсоюзов России.

Учреждение ежегодно проводит около 200 ярких, интересных и запоминающиеся мероприятий. Здесь организованы коллективы художественной самодеятельности и представлены виды творчества: театральное, вокальное и танцевальное. В ДК работают 28 клубных формирования различной направленности, в которых занимается более 500 человек, из них 6 коллективов имеют почетное звание «Народный». Коллективы неоднократно становились призерами международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов и фестивалей.