Киноафиша Ульяновска Кинотеатры ДК Строитель

ДК Строитель

Ульяновск
Адрес
г. Ульяновск, ул. Ефремова, 5
Телефон

+7 (8422) 27-98-24

Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Дом культуры «Строитель» был образован в 1960 году. Здание, построенное в 60-х годах ХХ века, является одним из немногих сохранившихся в Ульяновске зданий в стиле «сталинский ампир».

В августе 2016 года ДК «Строитель» был передан в оперативное управление Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска и стал одним из филиалов МБУК «Централизованная клубная система».

В штате Дома культуры два сотрудника имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ», 5 специалистов имеют награды Министерства культуры РФ и Федерации независимых профсоюзов России.

Учреждение ежегодно проводит около 200 ярких, интересных и запоминающиеся мероприятий. Здесь организованы коллективы художественной самодеятельности и представлены виды творчества: театральное, вокальное и танцевальное. В ДК работают 28 клубных формирования различной направленности, в которых занимается более 500 человек, из них 6 коллективов имеют почетное звание «Народный». Коллективы неоднократно становились призерами международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов и фестивалей.

Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
