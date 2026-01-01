Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Ульяновска Кинотеатры Клуб п. Сельдь

Клуб п. Сельдь

Ульяновск
Адрес
г. Ульяновск, п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
Показать на карте
Телефон

+7 (8422) 67-12-07

Позвонить
В избранное Уже в избранном

Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Здание Дома культуры введено в эксплуатацию в 1978 году. Общая площадь помещения составляет 115,8 кв. м. В 2010 году дом культуры стал структурным подразделением — филиалом МБУК «Централизованная клубная система». Клуб поселка Сельдь ежегодно проводит более 100 ярких, интересных и запоминающиеся мероприятий, на которых присутствуют более 4500 зрителей. В клубе организованы коллективы художественной самодеятельности, любительские объединения и представлены следующие направления: вокальное, театральное, прикладное творчество, спорт, работа с ветеранами. Большое внимание уделяет созданию благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей микрорайона Сельдь и микрорайона Мостовая. Проводятся мероприятия социально-культурного, просветительского, оздоровительного, профилактического и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Особое внимание уделяется работе с пожилыми людьми — организация досуга, вовлечение их в культурную, творческую деятельность, благодаря чему пенсионеры села могут вести интересную и полноценную жизнь.

мало голосов Оцените
0 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0 голосов
Оцените
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом
На 8 марта — обязательно: что ждать от весенней комедии «Тюльпаны» — смешно уже в первые 10 секунд трейлера
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше