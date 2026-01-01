Здание Дома культуры введено в эксплуатацию в 1978 году. Общая площадь помещения составляет 115,8 кв. м. В 2010 году дом культуры стал структурным подразделением — филиалом МБУК «Централизованная клубная система». Клуб поселка Сельдь ежегодно проводит более 100 ярких, интересных и запоминающиеся мероприятий, на которых присутствуют более 4500 зрителей. В клубе организованы коллективы художественной самодеятельности, любительские объединения и представлены следующие направления: вокальное, театральное, прикладное творчество, спорт, работа с ветеранами. Большое внимание уделяет созданию благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей микрорайона Сельдь и микрорайона Мостовая. Проводятся мероприятия социально-культурного, просветительского, оздоровительного, профилактического и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Особое внимание уделяется работе с пожилыми людьми — организация досуга, вовлечение их в культурную, творческую деятельность, благодаря чему пенсионеры села могут вести интересную и полноценную жизнь.