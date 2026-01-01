Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ульяновска
ДК с. Карлинское
Расписание сеансов кинотеатра «ДК с. Карлинское»
Расписание сеансов кинотеатра «ДК с. Карлинское»
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-83-68
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-83-68
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-83-68
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-83-68
Позвонить
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-83-68
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-83-68
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-83-68
Позвонить
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-83-68
Позвонить
Вальс со смертью
драма, военный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-83-68
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-83-68
Позвонить
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-83-68
Позвонить
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8422) 31-83-68
Позвонить
Кинотеатры рядом
4
км
Клуб п. Сельдь
п. Сельдь, ул. Старосельдинская, 62
5
6.7
км
ДК Строитель
ул. Ефремова, 5
5
7.8
км
Луна
ул. Камышинская, 43а
5
8
км
Матрица
Московское ш., 91, ТРЦ «Пушкаревское кольцо»
5
8.4
км
Синема Парк Аквамолл
Засвияжский район, Московское шоссе, 108, ТРЦ «Аквамолл», 2 этаж
5
8.7
км
Кинозал «Звездный»
ул. Дачная, 5
5
