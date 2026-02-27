Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Улан-Удэ Кинотеатры Еврозона Расписание сеансов кинотеатра «Еврозона»

Расписание сеансов кинотеатра «Еврозона»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
17:15 от 450 ₽
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы ужасы, триллер 2024, США
2D
21:05 от 450 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
17:05 от 450 ₽ 22:30 00:30
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
20:45 от 450 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:00 от 350 ₽ 13:35 от 450 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:30 от 350 ₽ 12:05 от 450 ₽ 13:40 от 450 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
13:45 от 450 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
20:40 от 450 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
15:40 от 450 ₽ 22:25
Левша
Левша приключения 2026, Россия
2D
15:20 от 450 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
11:30 от 350 ₽ 16:15 от 450 ₽ 20:20 от 450 ₽ 23:30
Примат
Примат ужасы 2026, США
2D
19:05 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:00 от 350 ₽ 12:10 от 450 ₽ 13:05 от 450 ₽ 15:10 от 450 ₽ 17:20 от 450 ₽ 19:25 от 450 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
15:15 от 450 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
17:30 от 450 ₽ 22:40
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
10:10 от 350 ₽ 14:15 от 450 ₽ 18:20 от 450 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
11:45 от 350 ₽ 19:15 от 450 ₽ 21:40 22:50 23:50
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше