Кинотеатр Еврозона (Улан-Удэ) на карте

Кинотеатр Еврозона (Улан-Удэ) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

750 метров
Кинофорум ул. Ленина, 39
5
1.2 км
Пионер ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
5
1.3 км
Новое кино ул. Корабельная, 32
5
4.6 км
Наран Синема пр. Автомобилистов 4А/1
5
5.3 км
People’s Cinema ул, Жердева, 136/1
5
7.9 км
Современник ул. Гарнизонная, 12
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
