Еврозона
ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
1.1 км
Кинофорум
ул. Ленина, 39
1.2 км
Новое кино
ул. Корабельная, 32
1.6 км
Пионер
ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
1.8 км
Наран Синема
пр. Автомобилистов 4А/1
3.9 км
People’s Cinema
ул, Жердева, 136/1
5.1 км
Современник
ул. Гарнизонная, 12
7.6 км
Передвижной кинотеатр
переулок Псковский, 32
9.6 км
Семейный кинозал "Седьмое небо"
микрорайон Аэропорт, д. 11
11.2 км
Мир
Иволгинск, улица Ленина 32
24.3 км
Байкал Синема
Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Турунтаево, улица 50 лет Октября, дом 3 "а".
41.3 км
ДК «Зенит-Брянь»
Республика Бурятия, Заиграевский р-н, село Новая Брянь, ул. Октябрьская, 1
47.4 км
