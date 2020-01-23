Кинотеатр «Еврозона» в Улан-Удэ относится к мультиплексам нового поколения, в котором демонстрируются популярные киноленты мирового кинематографа в высоком качестве. Кинотеатр находится в Советском районе города в современном ТРЦ «Еврозона».

В кинотеатре 5 комфортабельных залов, которые отличаются стильным интерьером и удобными креслами. Общая вместимость — 517 зрителей. В залах большие экраны со специальным покрытием, отличная акустика Electro-Voice, имеется система кондиционирования.

Для кинопоказов в форматах 3D/2D используется передовая техника: цифровые проекторы, звук Dolby. В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа. По пятницам и субботам проходят нон-стопы.

Рядом с кинотеатром «ЕвроЗона» имеется комплекс развлечений: бар «ЧайХана», кафе быстрого обслуживания и рестораны, боулинг и бильярд, для отдыха детей Baby Land.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Еврозона» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.