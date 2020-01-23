Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Улан-Удэ Кинотеатры Еврозона

Еврозона

Улан-Удэ
Адрес
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
Показать на карте
Телефон

+7(3012) 22-29-99

Позвонить

+7(3012) 22-35-69 / касса

Позвонить
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
ТРК
Расположен в ТРЦ «ЕвроЗона»

О кинотеатре

Кинотеатр «Еврозона» в Улан-Удэ относится к мультиплексам нового поколения, в котором демонстрируются популярные киноленты мирового кинематографа в высоком качестве. Кинотеатр находится в Советском районе города в современном ТРЦ «Еврозона».

В кинотеатре 5 комфортабельных залов, которые отличаются стильным интерьером и удобными креслами. Общая вместимость — 517 зрителей. В залах большие экраны со специальным покрытием, отличная акустика Electro-Voice, имеется система кондиционирования.
Для кинопоказов в форматах 3D/2D используется передовая техника: цифровые проекторы, звук Dolby. В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа. По пятницам и субботам проходят нон-стопы.
Рядом с кинотеатром «ЕвроЗона» имеется комплекс развлечений: бар «ЧайХана», кафе быстрого обслуживания и рестораны, боулинг и бильярд, для отдыха детей Baby Land. 

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Еврозона» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Парковка
8.8 Оцените
41 голос
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Еврозона
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
17:15 от 450 ₽ ...
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Сегодня 1 сеанс
21:05 от 450 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 3 сеанса
17:05 от 450 ₽ 22:30 00:30 ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
20:45 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Sfincs3033 23 января 2020, 18:06
Место не плохое, но идти в кино вечером не советую, реклама идет реально минут 20. При этом никто об этом не предупреждает, когда закончилась местная… Читать дальше…
Маргарита Николаева 24 декабря 2024, 05:25
Вопрос. Афиша в какой день меняется. Я могу планировать на пятницу по фильмам в среду?
Отзывы Написать отзыв
41 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
КиноSALE

Кино по 100 рублей каждый день, кроме выходных и праздничных дней. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Улан-Удэ
Фотографии Все фотографии
Все фотографии

Фильмы в кинотеатре Еврозона

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
17:15 от 450 ₽
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы ужасы, триллер 2024, США
2D
21:05 от 450 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
17:05 от 450 ₽ 22:30 00:30
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше