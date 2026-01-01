Оповещения от Киноафиши
Адрес
​​​​​​​г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 13
Телефон

+7 (3012) 22-29-99

ТРЦ «ЕвроЗона» - популярный торгово-развлекательный центр в Улан-Удэ, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «ЕвроЗона» расположен в Советском районе Улан-Удэ на пересечении улицы Куйбышева и улицы Балахтионова – одной из основных транспортных магистралей города, в непосредственной близости от Мемориала Победы и Художественного музея им. Сампилова.

На территории торгового центра «ЕвроЗона» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (O’STIN, Sela, Lady Collection, Gulliver, Pease и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды, магазин товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («Буду мамой» и др.), магазины парфюмерии и косметики, ювелирные салоны, магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «Мегафон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк» и др.), зоомагазин, аптека, химчистка, студия маникюра и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «ЕвроЗона» функционируют современный многозальный кинотеатр «ЕвроЗона», продовольственный супермаркет «Титан», супермаркет товаров для детей, супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.) и семейный развлекательный центр «Оранжевая корова».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («Курочка-Гриль», «Блин-компот», «Суши-Пицца», лаунж-бар «Чайхана», гриль-бар «Жара» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «ЕвроЗона» есть бесплатная автомобильная парковка.

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «ЕвроЗона» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановок «Мемориал Победы» или «ТЦ ЕвроЗона»

Режим работы
Магазины ТРЦ «ЕвроЗона»: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «ЕвроЗона»: вс-чт: 10.00 – 00.00, пт-сб: 10.00 – 02.00;
Фудкорт ТРЦ «ЕвроЗона»: вс-чт: 10.00 – 23.00, пт-сб: 10.00 – 01.00

