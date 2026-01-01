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Скидки в кинотеатрах Улан-Удэ

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Улан-Удэ, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Групповые посещения / Кинофорум

Хотите посетить кино с друзьями? А может организовать поход совместно с классом или группой детского сада? Тогда вам к нам! Мы организовываем групповые посещения по специальной цене! При количестве группы более 10 человек, каждый 11 - бесплатный билет. Подробности о ценах можно уточнить у администратора кинотеатра по номеру: 37-99-88, 57-77-02

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Бонусная программа / Кинофорум

Бонусные карты – отличное решение посещать кино с выгодой! При любой покупке в нашем кинотеатре от 500 рублей, вы получаете нашу бонусную карту по которой начисляются: Приветственные 200 бонусов для новых пользователей. Поздравительные 200 бонусов для именинников. При покупке кэш-бэк составляет от 5 до 10%. Бонусами можно оплатить часть покупки. Бонусы при проведении дополнительных акций, проводимых кинотеатром.

Участникам клубной системы привилегий
Подарочные карты / Кинофорум

Лучший подарок каждому – это время проведённое с удовольствием, а просмотр фильма – это всегда удовольствие! Подарочные карты всегда в наличии с номиналом 500₽ и 1000₽. Их можно использовать для оплаты билетов и продукции кинобара. Приобрести можно на кассе кинотеатра «КиноFORUM».

Специальные предложения
КиноSALE / Еврозона

Кино по 100 рублей каждый день, кроме выходных и праздничных дней. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
По категориям
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
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