Рейтинг кинотеатров Улан-Удэ
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
1
Кинофорум
ул. Ленина, 39
1 отзыв
2
Еврозона
ул. Балтахинова, 13, ТРЦ «ЕвроЗона»
5 отзывов
3
People’s Cinema
ул, Жердева, 136/1
8 отзывов
4
Пионер
ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
7 отзывов
5
Семейный кинозал "Седьмое небо"
микрорайон Аэропорт, д. 11
1 отзыв
6
Новое кино
ул. Корабельная, 32
7
Современник
ул. Гарнизонная, 12
3 отзыва
8
Наран Синема
пр. Автомобилистов 4А/1
9
Передвижной кинотеатр
переулок Псковский, 32
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
