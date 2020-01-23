Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Еврозона

Sfincs3033 23 января 2020, 18:06
Оценка
Место не плохое, но идти в кино вечером не советую, реклама идет реально минут 20. При этом никто об этом не предупреждает, когда закончилась местная думал ну все фильм начнётся, нет опять реклама началась 🤣🤣🤣. Хотел уйти уже и деньги забрать. Если не хотите испортить себе на строение, вечером не идите в кинотеатр.
23 января 2020, 18:06 Ответить
Роман Бурбанов 14 февраля 2021, 08:22
Где расписание сеансов? ? ?
14 февраля 2021, 08:22 Ответить
Евгения Григорьевна 14 ноября 2021, 06:00
Оценка
Классный кинотеатр все нравиться!!!! Стараемся на выходные всей семьёй ходить в кино.
14 ноября 2021, 06:00 Ответить
No Name 15 декабря 2021, 09:05
Оценка
Супер
15 декабря 2021, 09:05 Ответить
Маргарита Николаева 24 декабря 2024, 05:25
Вопрос. Афиша в какой день меняется. Я могу планировать на пятницу по фильмам в среду?
24 декабря 2024, 05:25 Ответить
