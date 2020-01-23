Оповещения от Киноафиши
Sfincs3033
23 января 2020, 18:06
Оценка
Место не плохое, но идти в кино вечером не советую, реклама идет реально минут 20. При этом никто об этом не предупреждает, когда закончилась местная думал ну все фильм начнётся, нет опять реклама началась 🤣🤣🤣. Хотел уйти уже и деньги забрать. Если не хотите испортить себе на строение, вечером не идите в кинотеатр.
23 января 2020, 18:06
0
1
Ответить
Роман Бурбанов
14 февраля 2021, 08:22
Где расписание сеансов? ? ?
14 февраля 2021, 08:22
0
0
Ответить
Евгения Григорьевна
14 ноября 2021, 06:00
Оценка
Классный кинотеатр все нравиться!!!! Стараемся на выходные всей семьёй ходить в кино.
14 ноября 2021, 06:00
0
0
Ответить
No Name
15 декабря 2021, 09:05
Оценка
Супер
15 декабря 2021, 09:05
0
0
Ответить
Маргарита Николаева
24 декабря 2024, 05:25
Вопрос. Афиша в какой день меняется. Я могу планировать на пятницу по фильмам в среду?
24 декабря 2024, 05:25
0
0
Ответить
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
