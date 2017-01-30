Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Silver Cinema Тверь
Отзывы о кинотеатре Silver Cinema Тверь
Наталья Шурцева
30 января 2017, 12:39
Добрый день! Отзыв будет - не очень хороший! О сайте!Цену на билет найти невозможно! Позвонила по телефону- автоответчик: нажмите один ,два и т.д. но когда телефон сенсорный( а они сейчас,практически у всех такие)нажать во время разговора ничего нельзя.В результате нужной информации -ноль !
30 января 2017, 12:39
0
0
Ответить
Татьяна Ханицкая (Артемьева)
25 марта 2017, 00:16
Где найти цены на билеты?
25 марта 2017, 00:16
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
27 марта 2017, 12:42
в ответ на сообщение
Татьяна Ханицкая (Артемьева) от 25 марта 2017, 00:16
Татьяна, добрый день!
К сожалению, кинотеатр не предоставляет информации о ценах на билеты.
Вы можете позвонить по указанному номеру телефона или обратиться в кассы кинотеатра.
Благодарим за комментарий.
Быстрой и плодотворной вам рабочей недели!
27 марта 2017, 12:42
0
0
Ответить
София Анисенко
11 августа 2021, 20:43
Оценка
😍
11 августа 2021, 20:43
0
0
Ответить
User
18 июня 2023, 01:14
Оценка
Отвратительный сырой попкорн .
Звук в зале просто ОЧЕНЬ громкий вот и все эффекты .
18 июня 2023, 01:14
0
0
Ответить
