Звезда
наб. Степана Разина, 1
450 метров
Панорама
Смоленский пер., 29
900 метров
Big Ben
ул. Брагина, 2
950 метров
Синема Стар Тверь
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
2.5 км
Silver Cinema Тверь
пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
2.8 км
КДЦ «Тургиново»
Калининский р-н, с. Тургиново, Торговая пл., 11, корп. 1
41 км
Волга
ул. Набережная Волги, 25
54.6 км
Проспект
ул. Мира, д.38В
60 км
ГДК "Созвездие"
пл. Ананьина, 8
61.6 км
Кинотеатр Старица РДК им. Я.С. Потапова
Старица, ул.Володарского, д.4
71.3 км
Волга-Волга
просп. Боголюбова, 24а, ТРК «Маяк»
77.3 км
Silver Cinema Клин
Советская пл., 5/7
77.3 км
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
