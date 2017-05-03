Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Твери Кинотеатры Звезда Отзывы о кинотеатре Звезда

Отзывы о кинотеатре Звезда

Отзывы о кинотеатре Звезда Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Леночек Леночек 3 мая 2017, 17:49
Можно показывать по больше комедий
3 мая 2017, 17:49 Ответить
i.a.arh 5 января 2019, 08:36
Не возможно купить билеты через интернет!!!((((
5 января 2019, 08:36 Ответить
Киноафиша.инфо 9 января 2019, 13:21
в ответ на сообщение i.a.arh от 5 января 2019, 08:36
Добрый день! Мы делаем все возможное, чтобы покупка билетов онлайн была возможна.
9 января 2019, 13:21 Ответить
София Анисенко 11 августа 2021, 20:43
Оценка
😍😍😍
11 августа 2021, 20:43 Ответить
nikelog 8 января 2022, 13:07
Оценка
К огромному сожалению в период новогодних праздников в данном кинотеатре не действует скидка для многодетных семей, поэтому не всем многодетным по карману посещение кинотеатра в праздники. Хотя почему-то на главной странице сайта всё-таки достаточно ярко висит афиша о данной скидке!?
8 января 2022, 13:07 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Синема Стар Тверь 27 комментариев
Панорама 3 комментария
Silver Cinema Тверь 5 комментариев
Мульти медийное пространство Black room 1 комментарий
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
В 2026 году все смотрят именно эти 3 турецких сериала: до сих пор держаться в топах рейтингов и сердцах зрителей
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше