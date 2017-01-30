Кинотеатр «Silver Cinema» в Твери относится к киноплощадкам премиум-класса, был открыт в 2010 году, находится в ТРЦ «Рубин».

В кинотеатре имеется 5 кинозалов, включая VIP зал «Бриллиант», соответствующих европейским требованиям комфорта. Общая вместимость — 720 зрителей. В залах установлены мягкие удобные кресла с подставками для попкорна. Инновационное оборудование кинотеатра позволяет осуществлять кинопоказы в форматах 2D и 3D. Ежедневно проходит 40 сеансов.

Основной репертуар учитывает пожелания широкой аудитории зрителей. Здесь демонстрируются премьерные ленты, популярные блокбастеры, комедии, фестивальное кино и т.д.

В фойе кинотеатра «Сильвер Синема» имеется кинобар и привлекательная лаундж-зона. Рядом расположен семейный парк развлечений — это боулинг-зал, бильярд, игровые автоматы, детский комплекс с лабиринтом, картингом, аттракционом 4D, а также заведения фастфуда.

