Русский
Киноафиша Твери Кинотеатры Silver Cinema Тверь

Silver Cinema Тверь

Тверь
Адрес
г. Тверь, пр-т Калинина, 15, стр.1, ТРЦ «Рубин»
Телефон

8(4822) 533-555

Билеты от 400 ₽
Сеть

SILVER CINEMA
ТРК
Расположен в ТРЦ «Рубин»

О кинотеатре

Кинотеатр «Silver Cinema» в Твери относится к киноплощадкам премиум-класса, был открыт в 2010 году, находится в ТРЦ «Рубин».

В кинотеатре имеется 5 кинозалов, включая VIP зал «Бриллиант», соответствующих европейским требованиям комфорта. Общая вместимость — 720 зрителей. В залах установлены мягкие удобные кресла с подставками для попкорна. Инновационное оборудование кинотеатра позволяет осуществлять кинопоказы в форматах 2D и 3D. Ежедневно проходит 40 сеансов.
Основной репертуар учитывает пожелания широкой аудитории зрителей. Здесь демонстрируются премьерные ленты, популярные блокбастеры, комедии, фестивальное кино и т.д.

В фойе кинотеатра «Сильвер Синема» имеется кинобар и привлекательная лаундж-зона. Рядом расположен семейный парк развлечений — это боулинг-зал, бильярд, игровые автоматы, детский комплекс с лабиринтом, картингом, аттракционом 4D, а также заведения фастфуда.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Silver Cinema» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Есть сканнер билетов
Есть терминал распечатки билетов
VIP
Парковка
7.3 Оцените
20 голосов
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Silver Cinema Тверь
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
18:15 от 860 ₽ 21:55 от 860 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:55 от 580 ₽ ...
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
Сегодня 1 сеанс
23:20 от 580 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 2 сеанса
14:00 от 550 ₽ 20:25 от 770 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Наталья Шурцева 30 января 2017, 12:39
Добрый день! Отзыв будет - не очень хороший! О сайте!Цену на билет найти невозможно! Позвонила по телефону- автоответчик: нажмите один ,два и т.д. … Читать дальше…
Киноафиша.инфо 27 марта 2017, 12:42
Татьяна, добрый день!
К сожалению, кинотеатр не предоставляет информации о ценах на билеты.
Вы можете позвонить по указанному номеру телефона или… Читать дальше…
Фильмы в кинотеатре Silver Cinema Тверь

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 вт 3 вт 10 вт 17 вт 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:15 от 860 ₽ 21:55 от 860 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:55 от 580 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
23:20 от 580 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
