Кинотеатр Silver Cinema Тверь (Тверь) на карте Вся информация о кинотеатре
Кинотеатры рядом

1.9 км
Big Ben ул. Брагина, 2
5
2.6 км
Звезда наб. Степана Разина, 1
5
3.6 км
Панорама Смоленский пер., 29
5
4.8 км
Синема Стар Тверь пл. Гагарина, 5, ТРЦ «Рио»
5
40.8 км
КДЦ «Тургиново» Калининский р-н, с. Тургиново, Торговая пл., 11, корп. 1
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
