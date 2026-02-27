Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Твери Кинотеатры Silver Cinema Тверь Расписание сеансов кинотеатра «Silver Cinema Тверь»

Расписание сеансов кинотеатра «Silver Cinema Тверь»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 вт 3 вт 10 вт 17 вт 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:15 от 860 ₽ 21:55 от 860 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:55 от 580 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
23:20 от 580 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
14:00 от 550 ₽ 20:25 от 770 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
15:25 от 770 ₽ 18:00 от 770 ₽ 20:35 от 770 ₽ 23:10 от 720 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:10 от 490 ₽ 16:35 от 770 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:30 от 450 ₽ 21:35 от 630 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:15 от 550 ₽ 19:10 от 630 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
12:15 от 450 ₽
Простоквашино
Простоквашино приключения, семейный 2026, Россия
2D
11:05 от 490 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 400 ₽ 12:35 от 450 ₽ 13:45 от 550 ₽ 14:50 от 450 ₽ 16:00 от 770 ₽ 17:05 от 630 ₽ 19:20 от 630 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
21:15 от 630 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 400 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
11:30 от 490 ₽ 16:55 от 630 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
12:00 от 550 ₽ 18:25 от 770 ₽ 23:00 от 720 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Такого в мире «Игры престолов» еще не было: раскрыт сюжет первой серии нового сезона «Дома дракона»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше