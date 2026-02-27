Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Твери
Кинотеатры
Silver Cinema Тверь
Расписание сеансов кинотеатра «Silver Cinema Тверь»
Расписание сеансов кинотеатра «Silver Cinema Тверь»
Торговый центр
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
18:15
от 860 ₽
21:55
от 860 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:55
от 580 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
ужасы
2026, США
2D
23:20
от 580 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
14:00
от 550 ₽
20:25
от 770 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
15:25
от 770 ₽
18:00
от 770 ₽
20:35
от 770 ₽
23:10
от 720 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:10
от 490 ₽
16:35
от 770 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
14:30
от 450 ₽
21:35
от 630 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
13:15
от 550 ₽
19:10
от 630 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
12:15
от 450 ₽
Простоквашино
приключения, семейный
2026, Россия
2D
11:05
от 490 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 400 ₽
12:35
от 450 ₽
13:45
от 550 ₽
14:50
от 450 ₽
16:00
от 770 ₽
17:05
от 630 ₽
19:20
от 630 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
21:15
от 630 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 400 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
11:30
от 490 ₽
16:55
от 630 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
12:00
от 550 ₽
18:25
от 770 ₽
23:00
от 720 ₽
