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Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Маша Новожилова
7 июля 2016, 15:48
Оценка
Отмечали вчера День рождения в среднем зале в BLACK ROOM.
Ребята,спасибо большое что вы есть!!!Спасибо огромное за подарок!!!)) Очень приятно)) Могу сказать, что место очень уютное и впечатления о данном заведении только положительные. Рекомендую!!!
7 июля 2016, 15:48
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Ребята,спасибо большое что вы есть!!!Спасибо огромное за подарок!!!)) Очень приятно)) Могу сказать, что место очень уютное и впечатления о данном заведении только положительные. Рекомендую!!!
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