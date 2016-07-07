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Маша Новожилова 7 июля 2016, 15:48
Оценка
Отмечали вчера День рождения в среднем зале в BLACK ROOM.
Ребята,спасибо большое что вы есть!!!Спасибо огромное за подарок!!!)) Очень приятно)) Могу сказать, что место очень уютное и впечатления о данном заведении только положительные. Рекомендую!!!
7 июля 2016, 15:48 Ответить
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