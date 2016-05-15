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Отзывы о кинотеатре Синема Стар Тверь
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Светлана Тверская
15 мая 2016, 00:42
Оценка
Кинотеатр хороший и качество фильмов замечательное. Однако стоит отметить, что по необоснованным причинам детские билеты продают только на сеансы до 15-00. На сеансы с 15-05 дети младшего возраста видимо становятся взрослее, и вас обяжут приобретать полноценный взрослый билет на маленького ребенка. Как нам пояснила менеджер Рио Стар Тверь: чтобы ограничить посещение детей в вечернее время. Хотя, не так давно мы ходили с детьми в этот же кинотеатр на "Зверополис" в 19-45... Интересная деградация детей по времени сеанса кинофильма!
Хотелось бы отметить, что информация, касающаяся стоимости билетов на сеансы и прочих условий их приобретения, в обязательном порядке должна быть опубликована на сайте кинотеатра, а не на бумажке, которую вам будут "тыкать в нос" перед входом. И, вообще, в наше время, - кощунство наживаться на детях.
15 мая 2016, 00:42
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Ольга Батаева
14 августа 2016, 17:36
Все,конечно,очень прекрасно.
Однако,сервисный сбор за покупку билетов через интернет - это деревенский отстой.
Покупаешь билеты сам и платишь за это!?Вы не тратитесь на зарплату кассирам,а посетители еще и платят за это?
Какое-то нищебродство.
14 августа 2016, 17:36
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Янå թåù
11 декабря 2016, 23:15
Оценка
я вам расскажу что было сегодня . у нас сегодня был поход в этот кинотеатр . по внешним качествам ничего не хачу сказать . интересно , чистенько , стоят интересные плакаты в холе где ребенок может пофотографироваться . дают при в ходе в зал очки и дааже стирильную салфетку . в зале удобные сидения правда не для маленького ребенка так как сидение поднимает . вес ребенка мал сами понимаете . так вот мы пошли в 11-30 11-декабря на моами мультик . и тут ночалось . мы зашли за 5 мин до ночала . ребенок маленький 5 лет -сидение большое и он ножками задел пару раз не зночительно сидение впереди седячего мужчины. и тут ночалось . мужчина разворачивается к моему ребенку и говорит если еще раз заденишь сидения будут проблемы . этот мужик пришок в кинотеаторный зал с пивом . сидел на мультики с пивом и еще угрожал моему ребенку . я встала закотила скандал но так чтоб косалось только него и меня и сказала что если он еще раз кинет угрозу в нашу сторону что проблемы будут у него . в результате настроение у ребенка испорчино . да и у меня тоже . очень разочеровало что на детский мультик пускают людей с алкоголем . еслиб его не допустили и производился контроль то не было такого .
11 декабря 2016, 23:15
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Янå թåù
11 декабря 2016, 23:25
Оценка
да я вот прочитала отзовы по поводу билетов .в принципе билеты не дорогие .... я не любительица приходить и пакупать . не извесно будут билеты не будут ... я по интернуту зарания заказываю их и так за три дня чтоб наверняка . да это есть такие проблемы у них. когда пакупаешь билеты там не указывается детские не детские они идут одни -взрослые .но мне попалось что если оплаачиваешь маэстро картой то скидка . я за 4 билета заплатила 720 рублей . я ходила мама моя и мои два сына . но билеты это мелочи . а вот контроль это да . очень испортило впечатление о этом кинотеатре . мы больше туда ходить не будем .
11 декабря 2016, 23:25
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Ирина Корнетова
24 марта 2017, 11:58
На протяжении двух часов пыталась дозвониться до телефона Бронирование билетов.Там просто было в режиме занято(наверное сняли трубку,чтобы не общаться).Дозвонилась до админестратара .На мой вопрос почему не могу дозвониться,она мне посоветовала приехать и купить билет на месте.Ответьте ,для чего у вас существует номер для бронирования билетов?Если не хватает персонала,пусть этим займется администратор.В каникулы можно было открыть и дополнительную кассу.
24 марта 2017, 11:58
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Киноафиша.инфо
24 марта 2017, 16:38
в ответ на сообщение
Ирина Корнетова от 24 марта 2017, 11:58
Ирина, здравствуйте!
Данный номер телефона взят с официального сайта кинотеатра и подтвержден его представителями.
Информацию передадим в кинотеатр для уточнения причин возникновения данной ситуации.
Вы также можете приобретать билеты онлайн на нашем сайте, это просто, удобно и экономит ваше время!
С уважением, команда Киноафиши.инфо
24 марта 2017, 16:38
0
0
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Киноафиша.инфо
24 марта 2017, 16:39
в ответ на сообщение
Светлана Тверская от 15 мая 2016, 00:42
Светлана, добрый день!
Благодарим вас за отзыв, передали информацию представителям кинотеатра.
24 марта 2017, 16:39
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Киноафиша.инфо
24 марта 2017, 16:41
в ответ на сообщение
Янå թåù от 11 декабря 2016, 23:25
Яна, здравствуйте!
Благодарим вас за подробный отзыв. Передаем информацию представителям кинотеатра, чтобы они могли разобраться в сложившейся ситуации и не допускать подобного в будущем.
24 марта 2017, 16:41
0
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Кристина Летто
20 апреля 2017, 14:35
Оценка
Люблю смотреть фильмы в комфорте, поэтому в кино хожу только в Синема Стар. Во всех залах этого кинотеатра, кресла очень удобные. Большой экран и хорошая аудио-система позволяет выбрать места даже с краю ряда.
20 апреля 2017, 14:35
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enaumova7
31 июля 2017, 19:54
Оценка
Ну что сказать, кроме огромного СПАСИБО за испорченное настроение!!! Очень хотелось посмотреть фильм, но к сожалению пробки задержали нас на целых 15 минут и в результате нам не продали билеты (за наши же деньги)!!! Сеансов и так очень мало, а нас обязывают смотреть все рекламные ролики. В зале было всего 4 человека, вряд ли мы помешали кому - либо. Больше ни когда сюда пойду и другим не советую!
31 июля 2017, 19:54
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Киноафиша.инфо
2 августа 2017, 11:50
в ответ на сообщение
enaumova7 от 31 июля 2017, 19:54
Доброе утро!
Благодарим вас за отзыв. Передадим информацию представителям кинотеатра.
2 августа 2017, 11:50
0
0
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Папа Папа
14 октября 2017, 17:44
Оценка
кинотеатр плохой. обслуживание так себе и зал не ахти
14 октября 2017, 17:44
0
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Киноафиша.инфо
16 октября 2017, 11:30
в ответ на сообщение
Папа Папа от 14 октября 2017, 17:44
Доброе утро! Спасибо за ваш отзыв.
16 октября 2017, 11:30
0
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Марк Матвеев
6 января 2018, 13:33
Оценка
хороший кинотеатр всем советую, кресла удобные и очень большой экран. Мне понравилось!
6 января 2018, 13:33
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Киноафиша.инфо
8 января 2018, 13:16
в ответ на сообщение
Марк Матвеев от 6 января 2018, 13:33
Добрый день, Марк! Спасибо за ваш отзыв, мы передадим его в кинотеатр в ближайшее время.
8 января 2018, 13:16
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solovyovasveta
22 апреля 2018, 16:54
До сих пор к Синема Стар у меня было вполне хорошее отношение. До сегодняшнего дня. Вчера я забронировала по телефону билеты, сегодня довольные и счастливые отправились всей семьёй на сеанс. На кассе сюрприз: нет такой брони, никто с такой фамилией билеты не бронировал и вообще в указанное время не было звонка на бронирование! Спасибо, Синема Стар, за испорченные настроение и выходной! Думаю, что больше мне вашими услугами пользоваться не захочется.
22 апреля 2018, 16:54
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0
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Киноафиша.инфо
23 апреля 2018, 09:26
в ответ на сообщение
solovyovasveta от 22 апреля 2018, 16:54
Добрый день! Спасибо, разберемся в ситуации.
23 апреля 2018, 09:26
0
0
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solovyovasveta
23 апреля 2018, 18:17
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 23 апреля 2018, 09:26
Очень бы хотелось!
23 апреля 2018, 18:17
0
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Диор Султанов
3 мая 2018, 14:14
Оценка
Выше отзывы от подкупных людей что ли? Какой там хороший кинотеатр? Или вы тупо не разбиратесь в кинотеатрах? Кинотеатр Г**НО!!! Не советую!
Маленький экран, плохой звук, дешевые одноразовые 3D очки которых используют много раз видимо.
Звук исходит из самого экрана, такое ощущение будто смотришь большой телевизор. Блин так жалею на свои потраченные деньги на билеты и на попкорны и т.д. (Кстати попкорн вкусный но очень дорогой) Если хотите от души, качественно посмотреть фильм то лучше идите или в Сильвер Синема или в Звезду. Там колонки тебя окружают со всех сторон, экран большой и как будто ты внутри фильма. А в РИО......больше никогда не пойду в этот кинотеатр! Это был первый и последний раз!
3 мая 2018, 14:14
0
1
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Киноафиша.инфо
3 мая 2018, 23:14
в ответ на сообщение
Диор Султанов от 3 мая 2018, 14:14
Здравствуйте! Спасибо за ваш честный отзыв.
3 мая 2018, 23:14
0
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Эдуард Чумаков
3 марта 2019, 17:26
РИО Тверь: самый плохой кинотеатр в Твери. В день посещения, не работал мужской туалет. Пришлось ломится в женский. Реклама перед фильмом 30 минут. Я плачу деньги не за рекламу а за кино, украденное у меня время за мои же деньги. Персонал на жалобы только пожимает плечами. Никому не советую туда ходить. Билеты не из деловых. Жадности человеческой нет предела.
3 марта 2019, 17:26
0
1
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Настя Круглова (Медведева)
7 декабря 2019, 15:27
Оценка
Замечательный кинотеатр Синема Стар в РИО!
Ходим всей семьёй и на мультики и на художественные фильмы.
Спасибо, что администрация кинотеатра продумала скидки для многодетных семей!
Демократичные цены, отличное качество показа фильмов, вежливые билетёрши, всегда чисто.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
7 декабря 2019, 15:27
1
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Олег Бровкин
4 января 2023, 22:52
в ответ на сообщение
Янå թåù от 11 декабря 2016, 23:15
Извините, вы в какой школе учились?
Не хотелось бы отдавать туда ребёнка. Ошибки практически в каждом слове)
4 января 2023, 22:52
0
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Сергей Копоненко
25 января 2023, 17:54
в ответ на сообщение
Янå թåù от 11 декабря 2016, 23:15
Оценка
Интересно. Как должен был поступить мужчина? Мне чтоб знать. Должен был сидеть молча и терпеть пинки сзади?
25 января 2023, 17:54
0
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riv0405
4 августа 2023, 12:49
в ответ на сообщение
enaumova7 от 31 июля 2017, 19:54
Цена ц ЖЖ ц
4 августа 2023, 12:49
0
0
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sergei4143
21 февраля 2024, 14:34
Оценка
Сайт не работает
21 февраля 2024, 14:34
0
0
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User
20 февраля 2026, 21:50
Оценка
На кассах сидят хабалки из 90х, опоздание на 5минут, билет не продадим.\
С ухмылкой, еще издевателькой.\
Бездельницы , отращиватильницы жирных жоп!
20 февраля 2026, 21:50
0
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Хотелось бы отметить, что информация, касающаяся стоимости билетов на сеансы и прочих условий их приобретения, в обязательном порядке должна быть опубликована на сайте кинотеатра, а не на бумажке, которую вам будут "тыкать в нос" перед входом. И, вообще, в наше время, - кощунство наживаться на детях.
Однако,сервисный сбор за покупку билетов через интернет - это деревенский отстой.
Покупаешь билеты сам и платишь за это!?Вы не тратитесь на зарплату кассирам,а посетители еще и платят за это?
Какое-то нищебродство.
Данный номер телефона взят с официального сайта кинотеатра и подтвержден его представителями.
Информацию передадим в кинотеатр для уточнения причин возникновения данной ситуации.
Вы также можете приобретать билеты онлайн на нашем сайте, это просто, удобно и экономит ваше время!
С уважением, команда Киноафиши.инфо
Благодарим вас за отзыв, передали информацию представителям кинотеатра.
Благодарим вас за подробный отзыв. Передаем информацию представителям кинотеатра, чтобы они могли разобраться в сложившейся ситуации и не допускать подобного в будущем.
Благодарим вас за отзыв. Передадим информацию представителям кинотеатра.
Маленький экран, плохой звук, дешевые одноразовые 3D очки которых используют много раз видимо.
Звук исходит из самого экрана, такое ощущение будто смотришь большой телевизор. Блин так жалею на свои потраченные деньги на билеты и на попкорны и т.д. (Кстати попкорн вкусный но очень дорогой) Если хотите от души, качественно посмотреть фильм то лучше идите или в Сильвер Синема или в Звезду. Там колонки тебя окружают со всех сторон, экран большой и как будто ты внутри фильма. А в РИО......больше никогда не пойду в этот кинотеатр! Это был первый и последний раз!
Ходим всей семьёй и на мультики и на художественные фильмы.
Спасибо, что администрация кинотеатра продумала скидки для многодетных семей!
Демократичные цены, отличное качество показа фильмов, вежливые билетёрши, всегда чисто.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Не хотелось бы отдавать туда ребёнка. Ошибки практически в каждом слове)
С ухмылкой, еще издевателькой.\
Бездельницы , отращиватильницы жирных жоп!
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