Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Тверь, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Твери
Кинотеатры
Панорама
Отзывы о кинотеатре Панорама
Отзывы о кинотеатре Панорама
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Отзывы о кинотеатре Панорама
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
suhareva_natasha
11 февраля 2025, 19:17
Оценка
Очень нравится кинотеатр, и цены демократичные.
11 февраля 2025, 19:17
0
0
Ответить
nikolenkok36
27 ноября 2025, 22:24
Оценка
Консьерж очень грубый , почему то сказал купить 3 билета или не пропустит , хотя была с мужем , в итоге пошли люди он не стал настаивать , а если бы вы были 2 то тогда купили еще правила у нас такие , странные люди .
27 ноября 2025, 22:24
0
0
Ответить
Ирина Киселева
5 января 2026, 18:51
Оценка
5 января 2026 года купили билеты на сеанс в 15.45 на фильм "Простоквашино". Проблемы начались в гардеробе. Две женщины явно не справляются с таким потоком желающих. В зал зашли в 15.35, за 10 минут до начала сеанса. Но ни в 15.45, ни в 16-00 ни даже в 16.15 показ не начали. В зале - жара, дышать нечем. Никто не сообщил причину задержки сеанса. Сеанс начали в 16.29. зал был заполнен процентов на 75. Много детей. Считаю что если бы перед народом извинились и сообщили причину задержки, то просмотр был бы в радость. А так - и фильм - отстой, и обслуживание на низшем уровне!
5 января 2026, 18:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Синема Стар Тверь
27 комментариев
Silver Cinema Тверь
5 комментариев
Звезда
5 комментариев
Мульти медийное пространство Black room
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Этой закуской в СССР повально пичкали детей, а в США ее не ели даже собаки: «Дешевый суррогат»
Мама научила лить 2 капли йода в унитаз: теперь экономлю 50 000 рублей в год (и соседи – тоже)
Советы академика Бехтеревой для тех, кому за 60: какие 7 привычек помогают сохранить ясный ум на долгие годы
Детям — мороженое, его бабе — цветы, а вам тест по «Приключениям Буратино»: вспомните 7 деталей из музыкальной сказки СССР
Официально в работе: лучший Sci-Fi современности «Укрытие» получит продолжение, и бункер станет только больше
У «Холодного сердца» давно уже не две части: Disney так просто не остановить — собрали все проекты франшизы
«Задергался американец»: русский дубляж «Шрэка» не лучший в мире — при переводе лишились самых шикарных шуток
«У него же тупое лицо», а тест на знание ролей пройдут только эрудиты: угадаете фильм со Смирновым по 1 фото?
Бутерброд с вареньем, каши, супы: почему Тося из «Девчат» стройнее осины, если она ест за троих — объясняет диетолог
Алкоголик, пошляк, тот еще интриган: всю правду про Алешу Поповича в «Богатырях» показывать побоялись – мульт превратился бы в «Игру престолов»
Стивен Кинг просил спасти от закрытия страшный даже по его меркам хоррор: 4 сезона почти идеального ужаса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail