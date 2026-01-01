ТРЦ «Рубин» - крупный четырехуровневый торгово-развлекательный центр в Твери площадью более 108 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Рубин» расположен на границе Пролетарского и Центрального районв Твери на проспекте Калинина – основной транспортной магистрали города, недалеко от ж/д станции «Пролетарская» и остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «Рубин» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Tony Moly, Zolla, Mango, Calzedonia, SERGINNETTI, SAVAGE, SASCH, Pompa, INCITY, Colin’s, O’STIN, Costumier, GREG HORMAN, Lexmer, Grostyle, Кавалер, EVA, Olsen, Vespucci, Салон верхней одежды Скорпион, Amaia, Dress Factory, Талисман, Lebek, M.Reason, ТВОЕ, Gloria Jeans, Джинс Маркет, Familia, Carlo Pazolini, Dolce Vita, Chester, Vitacci, Tamaris, P.Cont, Rieker, Ralf Ringer, Belwest, obuv.com, ZENDEN, Kari, Тофа, CV COVER, Наша обувь, Imaginarium, Фантики, Ви Ко junior, Marusya, My little kingdom, Intimissimi, Дефиле, Primavera, Нейлоновый блюз, SX magazine, LABBRA, Dr.Koffer, Redmond, Империя сумок, Багаж, Lady Collection, E’clad, Gentleman’s kit, 2scoop, Воображуля и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома (Ormatek, Еврочехол, Искусство сна, Светоник, Академия посуды, Samura и др.), фирменный магазин техники REDMOND Smart Home, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Mango Kids, TOY.RU, «Детский ответ» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», Yves Rocher, Парикмастерский магазин и др.), ювелирные салоны (Московский ювелирный завод, ЭПЛ Якутские бриллианты, Линии любви, SUNLIGHT, Pandora, Наше Серебро, Бриллиантов, Диадема, Жемчужина, REDZoloto, Золотое Время и др.), магазин часов Time, туристическое агентство PEGAS Touristik, книжный магазин «Книжный Лабиринт», салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («СИТИЛИНК», «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Евросеть», «Связной», «Теле2», m-store, i:market, AppMag, Yota и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («ВТБ 24» и др.), магазин «ВкусВилл», свадебный салон «Дом свадьбы», «Веломаркет», Barbershop Paragon, салон красоты Chica bonita, салон красоты Fifa, студия манеикюра Palitra nails, химчистка Magic, аптека «Ригла», зоомагазин «Любимец» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Рубин» функционируют современный многозальный кинотеатр «Silver Cinema», продовольственный супермаркет «Тележка», мебельные магазины («Много мебели», «Галерея мебели», дверные технологии Estet, салон дверных систем La’porte), супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркеты товаров для детей («Дочки-Сыночки», «Детский мир»), супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», супермаркет хобби-товаров Hobby World, семейный парк активного отдыха Joki Joya (боулинг, бильярд, 5D-кинотеатр), бильярд-боулинг центр «Слава», детская площадка «Мадагаскар», фан-клуб lego «Star Bricks», «Вязанный лабиринт», детская спортивная площадка Start up и фитнес-клуб «Разминка».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Тележка», Yes! Pizza, mybox, Happy Burger, Фо Вьет, Beerline, Токио, Блин’с, Сковородка, Чито Гврито, рестораны «IL Патио», «Планета Суши», Travelers Coffee, Coffee Like, кафе «Рыжий кот», кафе Giovanni и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рубин» есть бесплатна автомобильная парковка на 2500 машиномест.

Адрес:

г. Тверь, пр. Калинина, д. 15, стр. 1

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Рубин» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, и

на автобусах № 20, 113, 116, 127

на троллейбусах № 2, 4

на трамвае № 13

на маршрутных такси № 1, 2, 6, 7, 9, 14, 24, 27, 52, 54

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Рубин»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Тележка»: 10.00 – 22.00;

Парк развлечений (боулинг, бильярд, 5D-кинотеатр): пн. – чт.: 10.00 – 02.00, пт. – вс.: 10.00 – 03.00;

Детская спортивная площадка Start up: 10.00 – 22.30;

Фитнес-клуб «Разминка»: пн. – пт.:08.00 – 22.00, сб. – вс.: 08.00 – 22.00;

Кинотеатр SilverCinema: 09.15 – 03.00.