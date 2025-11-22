Кинотеатр "ЦУМ-кино" в городе Орле был открыт в декабре 2016 года. Он находится в центре города по адресу пл. Мира, 1, в одноименном торговом центре.

Кинотеатр оснащен 4 кинозалами, два из которых оснащены местами повышенной комфортности- залы Premium и VIP. Залы "Комфорт" вмещают в себя по 147 зрителей каждый, Premium-зал оснащен комфортабельными диванами, интерьер кинозала уникальный, VIP-зал оснащен удобными кожаными креслами с электроприводом и откидывающимися столиками.

Оборудование кинозалов делает возможным показ фильмов в формате 4К и со звуком Dolby Digital Surround с безупречным изображением цифрового качества и высочайшим качеством звука.

В репертуаре- мировые блокбастеры и новинки мирового и отечественного кинематографа.

Каждый посетитель может скоротать время перед началом сеанса в самом торговом центре или в кинобаре и зоне отдыха.