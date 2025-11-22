Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
Русский
Киноафиша Орла Кинотеатры ЦУМ-кино

ЦУМ-кино

Орёл
Адрес
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
Телефон

+7 (4862) 44-47-00 / бронирование

Билеты от 450 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр "ЦУМ-кино" в городе Орле был открыт в декабре 2016 года. Он находится в центре города по адресу пл. Мира, 1, в одноименном торговом центре. 

Кинотеатр оснащен 4 кинозалами, два из которых оснащены местами повышенной комфортности- залы Premium и VIP. Залы "Комфорт" вмещают в себя по 147 зрителей каждый, Premium-зал оснащен комфортабельными  диванами, интерьер кинозала уникальный, VIP-зал оснащен удобными кожаными креслами с электроприводом и откидывающимися столиками.

Оборудование кинозалов делает возможным показ фильмов в формате 4К и со звуком Dolby Digital Surround с безупречным изображением цифрового качества и высочайшим качеством звука.

В репертуаре- мировые блокбастеры и новинки мирового и отечественного кинематографа. 

Каждый посетитель может скоротать время перед началом сеанса в самом торговом центре или в кинобаре и зоне отдыха.

Бар
Расположен в ТЦ
VIP
Диваны
Парковка
6 голосов
Билеты от 450 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре ЦУМ-кино
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
20:40 от 550 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
16:25 от 500 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 3 сеанса
18:20 от 550 ₽ 21:20 от 480 ₽ 23:30 ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
15:40 от 450 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

User 22 ноября 2025, 01:46
Ходили недавно с подругой в этот кинотеатр, нам очень понравился!Работники очень приятные)
grigorijmalinovskij1060 22 сентября 2021, 16:19
Кинотеатр - шедевр .Рекомендую всем . Будет свободное время можно : расслабиться в киногрезах , перекусить и совершить шопинг .
6 голосов
Фильмы в кинотеатре ЦУМ-кино

Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
20:40 от 550 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
16:25 от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
18:20 от 550 ₽ 21:20 от 480 ₽ 23:30
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
