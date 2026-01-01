Скидки в кинотеатрах Орла

Последний шанс / Современник Вы можете посмотреть ваш любимый фильм за 100 рублей в последний день проката. Акции не суммируются. Подробности уточняйте по телефону кинотеатра или на кассе. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Кино в квадрате / Современник Купи билет на премьерный фильм с четверга по воскресенье за полную стоимость, и получи возможность посмотреть 2-ой фильм за 100 рублей. Акции не суммируются. Подробности по телефону или на кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Подарок в день рождения / ГРИННФИЛЬМ Именинник получает один билет в кино бесплатно в день своего рождения при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Кино для всех / ГРИННФИЛЬМ Каждый понедельник цена на билет в кино - 100 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Кино для пенсионеров и студентов / ГРИННФИЛЬМ Каждый вторник цена билета для пенсионеров и студентов - 100 рублей. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям / Синема Стар Рио Детям до 10 лет - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет в кино 50%. Только на репертуар с возрастным ограничением от 0 и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям / Синема Стар Рио Многодетным семьям - каждый день с 10:00 до 14:59 - скидка на билет 50% при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Льготные билеты / Синема Стар Рио При предъявлении социальной карты пенсионера/удостоверения инвалида скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 14:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам / Синема Стар Рио При предъявлении студенческого билета очного отделения скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 14:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Скидка группам / Синема Стар Рио Каждый день, на все сеансы, скидка на групповые посещения: от 10 человек - скидка 10%, от 15 человек - 15%, от 20 человек - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.