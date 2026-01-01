Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сети кинотеатров в Орле

Синема Стар
Синема Стар
1 кинотеатр
НТВ не стоило торопиться с выпуском 5 сезона «Первого отдела»: даже преданные фанаты заметили эти несостыковки
Если не хочется ждать, эти 3 российских сериала уже доступны в Сети полностью: есть и комедия, и криминал
«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
«50 оттенков идиотизма»: американские «Реальные пацаны» круче российских почти во всем – тупость запредельная, но выключить сложно
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше