Киноафиша Орла
Кинотеатры
ЦУМ-кино
Кинотеатр ЦУМ-кино (Орёл) на карте
Кинотеатр ЦУМ-кино (Орёл) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Фотографии
Кинотеатр ЦУМ-кино (Орёл) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
3.6
км
Современник
ул. Комсомольская, 242
5
6.6
км
ГРИННФИЛЬМ
Кромское ш., 4
5
7.9
км
Синема Стар Рио
Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
5
48.3
км
Облака
ул. Мира, 35
5
105
км
Дружба
Орловская область, пгт Колпна, ул. Советская, 3
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
