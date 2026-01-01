Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр ЦУМ-кино (Орёл) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

3.6 км
Современник ул. Комсомольская, 242
5
6.6 км
ГРИННФИЛЬМ Кромское ш., 4
5
7.9 км
Синема Стар Рио Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
5
48.3 км
Облака ул. Мира, 35
5
105 км
Дружба Орловская область, пгт Колпна, ул. Советская, 3
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
