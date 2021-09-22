Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре ЦУМ-кино
Отзывы о кинотеатре ЦУМ-кино
Отзывы о кинотеатре ЦУМ-кино
grigorijmalinovskij1060
22 сентября 2021, 16:19
Оценка
Кинотеатр - шедевр .Рекомендую всем . Будет свободное время можно : расслабиться в киногрезах , перекусить и совершить шопинг .
22 сентября 2021, 16:19
0
0
Ответить
User
22 ноября 2025, 01:46
Оценка
Ходили недавно с подругой в этот кинотеатр, нам очень понравился!Работники очень приятные)
22 ноября 2025, 01:46
1
0
Ответить
Авторизация по e-mail