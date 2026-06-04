Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
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ЦУМ-кино
Расписание сеансов кинотеатра «ЦУМ-кино»
Расписание сеансов кинотеатра «ЦУМ-кино»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
17:15
от 900 ₽
19:45
от 500 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
16:40
от 450 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
16:55
от 500 ₽
18:50
от 500 ₽
19:15
от 900 ₽
21:10
от 500 ₽
Монахиня из Борли. Возвращение
ужасы, детектив
2025, Великобритания
2D
21:00
от 550 ₽
Обитель зла: Мутация
ужасы, триллер
2026, США
2D
21:40
от 900 ₽
23:15
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
22:50
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
17:55
от 450 ₽
21:35
от 1300 ₽
Семья на мою голову
комедия
2025, Италия
2D
19:20
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
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