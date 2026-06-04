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Расписание сеансов кинотеатра «ЦУМ-кино»

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
17:15 от 900 ₽ 19:45 от 500 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
16:40 от 450 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
16:55 от 500 ₽ 18:50 от 500 ₽ 19:15 от 900 ₽ 21:10 от 500 ₽
Монахиня из Борли. Возвращение
Монахиня из Борли. Возвращение ужасы, детектив 2025, Великобритания
2D
21:00 от 550 ₽
Обитель зла: Мутация
Обитель зла: Мутация ужасы, триллер 2026, США
2D
21:40 от 900 ₽ 23:15
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
22:50
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
17:55 от 450 ₽ 21:35 от 1300 ₽
Семья на мою голову
Семья на мою голову комедия 2025, Италия
2D
19:20 от 550 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
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