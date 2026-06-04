Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение

Всю жизнь ел окрошку на кефире – как оказалось, очень зря: от летнего супа одни проблемы – узнал у диетолога, как их избежать

Замучили пятна пота и травы на одежде? Не спешите выбрасывать – вот как вернуть вещам былой вид за копейки

«Обходительный Петров — достойный антоним дерзкому Янковскому»: после 1 серии зрители нашли у «Фишера. Инквизитор» серьезную проблему

Эти 3 шедевра реально пробуждают интерес к науке — рекомендует даже астрофизик: «Интерстеллара» в списке нет

«Хочешь — пирожного, хочешь — мороженого»: а наш тест на 7 вопросов щелкают только сладкоежки

«Неправильно ты, дядя Федор, тест проходишь»: вспомните ли вы факты из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Самый заразительный тест! Угадайте 6 советских фильмов по кадру с улыбкой — хорошее настроение прилагается

Marvel ищет нового Человека-паука? Холланд обещал передать эстафету, когда стукнет 30 лет — время пришло

СОБР вывез Расторгуева в лес: «Шеф» возвращается — 30 серий, тайна гибели семьи генерала и вопрос, который бесит фанатов