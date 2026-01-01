Оповещения от Киноафиши
ТРЦ «Рио»
Адрес
г. Калуга, ул. Кирова, д. 19
Показать на карте

ТРЦ «Рио» - современный торгово-развлекательный центр Калуги площадью более 20 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Рио» представляет собой четырехуровневый комплекс с более чем 80 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и большой развлекательной зоной. ТРЦ «Рио» расположен в центре Калуги, на пересечении улицы Герцена, улицы Рылеева и улицы Кирова.

На территории торгово-развлекательного центра «Рио» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Rendez-Vous, Calzedonia, «Концепт Клаб», Mango, INCITI, O’STIN, «Кари», «Берконти», «Паоло Конти» и др.).

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины мебели и товаров для дома («ТЕРВОЛИНА» и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб», «Экспедиция» и др.), популярные магазины детских товаров («Кораблик», «Акула», Fashion kids, De Sallito, Baby-Style, IQTOY.Правильные игрушки» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», SunProf cosmetics и др.), ювелирные салоны (SUNLIGHT, «Московский ювелирный завод» и др.), магазины часов и очков («Мир часов» и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», Yota, «Tele2 Россия», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжный салон «Букварь», цветочный магазин, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, салон красоты «Best»,отделение «ФОРА-БАНКа», «Ателье 112», магазин спортивного питания SPORTFOOD, концертная касса, авиакасса, магазин GAMEZONE, банкоматы («Газпромбанк», «Форабанк» и др.), салон оптики Linza40.ru, химчистка, аптека и платёжные терминалы.

Кроме того, в ТРЦ «Рио» функционируют современный многозальный кинотеатр сети «Синема Стар», продовольственный супермаркет «Виктория», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), гипермаркет товаров для дома Goods House, супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», детский игровой центр и аттракцион «кинотеатр 9D».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Ташир пицца», Subway, Comedy Cafe, «Бодрый день», BurgerHouse, Nathans Famous и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» есть 2 автомобильные парковки: наземный паркинг на 100 машиномест (стоимость: первые 2,5 часа – 20 руб., далее - 20 руб./час) и подземная парковка (стоимость: первые 4 часа – 50 руб./час, далее - 20 руб./час).

Адрес:
г. Калуга, ул. Кирова, д. 19

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Рио» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Рынок (улица Кирова)»

  • на автобусах № 3, 4, 20, 21, 22, 27, 30, 32, 36, 37, 41, 42, 44, 50, 69, 75, 77, 91, 92, 93, 98, 99
  • на троллейбусах № 3, 13, 18
  • на маршрутных такси № 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 43, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 76, 80

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Рынок (улица Герцена)»

  • на автобусах № 20, 21, 22, 33, 37, 69, 82, 91
  • на маршрутных такси № 23, 24, 25, 28

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Виктория»: круглосуточно;
Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 00.00.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
