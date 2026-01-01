ТРЦ «Рио» - современный торгово-развлекательный центр Калуги площадью более 20 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Рио» представляет собой четырехуровневый комплекс с более чем 80 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и большой развлекательной зоной. ТРЦ «Рио» расположен в центре Калуги, на пересечении улицы Герцена, улицы Рылеева и улицы Кирова.

На территории торгово-развлекательного центра «Рио» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Rendez-Vous, Calzedonia, «Концепт Клаб», Mango, INCITI, O’STIN, «Кари», «Берконти», «Паоло Конти» и др.).

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, Reebok и др.), магазины мебели и товаров для дома («ТЕРВОЛИНА» и др.), фирменные магазины техники (Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб», «Экспедиция» и др.), популярные магазины детских товаров («Кораблик», «Акула», Fashion kids, De Sallito, Baby-Style, IQTOY.Правильные игрушки» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», SunProf cosmetics и др.), ювелирные салоны (SUNLIGHT, «Московский ювелирный завод» и др.), магазины часов и очков («Мир часов» и др.), туристическое агентство, салон оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», Yota, «Tele2 Россия», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжный салон «Букварь», цветочный магазин, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, салон красоты «Best»,отделение «ФОРА-БАНКа», «Ателье 112», магазин спортивного питания SPORTFOOD, концертная касса, авиакасса, магазин GAMEZONE, банкоматы («Газпромбанк», «Форабанк» и др.), салон оптики Linza40.ru, химчистка, аптека и платёжные терминалы.

Кроме того, в ТРЦ «Рио» функционируют современный многозальный кинотеатр сети «Синема Стар», продовольственный супермаркет «Виктория», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), гипермаркет товаров для дома Goods House, супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», детский игровой центр и аттракцион «кинотеатр 9D».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Ташир пицца», Subway, Comedy Cafe, «Бодрый день», BurgerHouse, Nathans Famous и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» есть 2 автомобильные парковки: наземный паркинг на 100 машиномест (стоимость: первые 2,5 часа – 20 руб., далее - 20 руб./час) и подземная парковка (стоимость: первые 4 часа – 50 руб./час, далее - 20 руб./час).

Адрес:

г. Калуга, ул. Кирова, д. 19

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Рио» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Рынок (улица Кирова)»

на автобусах № 3, 4, 20, 21, 22, 27, 30, 32, 36, 37, 41, 42, 44, 50, 69, 75, 77, 91, 92, 93, 98, 99

на троллейбусах № 3, 13, 18

на маршрутных такси № 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 43, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 76, 80

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Рынок (улица Герцена)»

на автобусах № 20, 21, 22, 33, 37, 69, 82, 91

на маршрутных такси № 23, 24, 25, 28

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Виктория»: круглосуточно;

Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 00.00.